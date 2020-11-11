▲ 【美國大選】民調：8成指拜登勝選 7成人認為無舞弊

美國大選結果尚有爭議，民主黨總統候選人拜登宣布勝出美國大選，美國總統特朗普則未有認輸，更指美國大選出現選舉舞弊。不過，路透社民調卻顯示，近8成受訪美國人認為，拜登已勝出美國大選，有7成人亦認為，地方選舉官員有「公正地工作」。

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路透社在上周六至本周二，訪問1,363名美國成年人。民調結果，79%美國人相信， 拜登已勝出美國大選；13%認為選舉結果未塵埃落定；3%認為特朗普已勝出；5%則指他們不知道。

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若從政黨傾向去看，10名受訪共和黨人中，約6名認為拜登已當選，民主黨人則幾乎全數認為拜登已勝。

調查亦顯示，有70%的美國人，包括83%的民主黨人和59%的共和黨人，相信他們的地方選舉官員有「公正地工作」（do their job honestly）。

調查亦指，有72%的人認為大選的落敗者，必須承認落敗；而6%的人則認為當特朗普的任期於1月結束時，白宮權力將會和平過渡。

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責任編輯：林嘉莉