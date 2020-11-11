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【夕陽行業轉型】編出新「竹」迹　工藝師：竹藝需避免單打獨鬥

商業 12:30 2020/11/11

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飄雅活藝創意總監陸詠沁指，期望將傳統技藝融入創新的當代設計中，通過體驗式購物平台、展覽及工作坊，引發公眾對工藝的欣賞。（湯炳強攝）

竹子代表着傳統文化，秉承了代代相傳的民間智慧，但投身竹工藝的人又有幾許？本地非牟利創意空間「飄雅活藝」，特意舉辦專題展覽「尋竹探藝」，展出10名來自日本、台灣和香港竹藝師的作品。

傳統手藝漸漸被時代淘汰，要保存下來，或要與其他行業來個Crossover，融入至不同領域。策展人之一、來自台灣的工藝師王生輝指，近年當地將竹藝與精密機械等其他行業結合，呈現竹的另一種形態。

王生輝主修景觀設計，目前任職於台灣國立歷史博物館，但他亦有另一個身份-新世代竹編職人。台灣實行義務役徵兵政策，男生均須服兵役，2013年他被派往擔任森林管理員。「當時軍營旁邊住了位平埔族奶奶，原住民過去幾百年都用竹子搭建房屋、做武器及生活用具等，她送我一把刀後，便開始學習竹編的基本技巧。」

來自台灣的「尋竹探藝」策展人之一王生輝稱，保存竹文化甚艱難，但民間正由下而上推動文化承傳。（受訪者提供圖片）

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隨後他不斷拜師學藝，又成立「下竹圍竹務所」，持續推廣竹工藝。這位匠人的一雙手，也進過醫院開刀，被問及幾經手術仍堅持做竹藝的原因，他豁然說：「竹工藝已是我生活的一部分，不可能隨意拋棄。」

剛巧飄雅活藝創意總監陸詠沁正尋找懂竹藝的傳人，經朋友介紹，兩人一見如故合作策展。陸詠沁指，期望透過年輕及資深工藝師交流，延續傳統工藝，同時令大眾重新認識文化遺產，加強集體身份認同，而本地藝術館過往較少這類互動。

「尋竹探藝」作為飄雅活藝的頭炮專題展覽，其文化意景亦深遠。展覽分為3主題，竹藝將被重新詮釋。以「因環境而生」作開端，追溯竹藝的歷史與發展；隨後進入「文人雅興」，探討竹藝品的美學價值；第三部分「日用之美」，提倡工藝品的美學價值在於它的實用性。

陸詠沁表示，自2017年起便考察本地工藝，並與王生輝兩度遠赴台灣及日本拜訪工藝師，了解竹的歷史，與個人生活習慣和風俗的關係。「傳統工藝要在現代流傳並非一件易事，談保育或傳承時，往往予人感覺太遙遠。要讓傳統工藝得以生存，必須先與現代接軌，提高公眾認受性。」

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台竹行漸倒閉　新人不願入行

本地生活與竹子很有淵源，例如表演用的獅頭、雀籠、點心蒸籠等，惟對材料的細緻度，日本可謂最講究。「日本工藝師買竹後會用熱水煮過，幫它洗澡，然後晾乾、上顏色再熏煙。台灣比較隨心，香港則保留較多亞洲南方的工藝，通常與水邊生活有關。」

王生輝又不禁慨歎：「保存竹文化這個問題想來有點悲傷，因為竹材行一間間倒閉，連買根新鮮竹子也困難重重。竹材盤商朋友跟我說，預估再過30年，台灣竹材行大概80%結業關門。」事實上，自1960年代塑膠問世以來，竹材、藤材漸被取代。

兩地竹藝入行者均寥寥無幾，全因太難做，需要體力好、時間長及收入低。王生輝無奈稱：「竹工藝師普遍生活都是苦，長時間彎腰駝背，加上竹子行業收入很少，年輕人都不敢投入這領域。」他訪問過不少老師傅，無不提醒新人入行前，先要有自己本業，

不能把竹工藝完全當成你的全部生活，這個很危險啊，否則最後可能連一口飯也吃不到。

發展高級家電　搭配舞台導覽

工藝與藝術迥異不同，因前者還講求實用性，行業青黃不接，拓展新路必先想辦法。他續言：

這個年代已不是說進廚房就能當廚師，考慮到未來收入，工藝須與其他行業合作，避免再單打獨鬥。例如近年台灣將精密機械與工藝結合，發展高級家用電器，又跟心理治療師、地方導覽或舞台劇搭配等，呈現出多種形態，出路自然廣。

明年9月的世界竹會（World Bamboo Congress）已敲定於台灣舉行，他表示民間力量不可小覷，「整體來說，台灣的文化力量都是由下而上發揮影響力。政府部門對於文化保存的作為，通常見於文化建築、博物館、藝術館，或是舉辦些節慶活動，再或者就是地方縣市自行辦理文化課程，是走一種長期培養策略。」

面對新冠肺炎爆發，不少大型展覽叫停，他卻稱：「現在策展已經使用遠距合作、影像或照片，眼光應放遠10至20年，回頭看你會覺得疫情是個轉機，給整個業界一個重新思考、轉型的機會。」

記者：姚慧儀

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