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[港交所388] 港交所第三季多賺51%至33億元 首三季盈利創新高

股樓投資 13:30 2020/11/11

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港交所(00388)公布，首三季純利85.8億元，按年升16％。每股基本盈利6.8元升15％，不派息。期內，收入及其他收益140.91億元，升12％；營運支出32.08億元，升11％；EBITDA為108.83億元，增長13％。港交所指，首三季業績創歷史新高。業績符預期，港交所下午開市跌2%報372.8元。

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而單計第三季，盈利為33.47億元，按年增長51.6%；同期收入為53.09億元，按年增33.1%。

首三季，平均每日成交金額為1257億元，按年增長39％。同期滬深港通的收入及其他收益為達13.5億元的新高，較2019年首三季上升79％，創9個月新高，當中10.9億元來自交易及結算活動。交易費按年升58％，高於股本證券產品平均每日成交金額的51％增幅，主要是由於滬深港通北向交易的交易費創新高，達3.39億元。聯交所上市費收入減少1600萬元，源於被沒收的首次上市費減少，令首次上市費收入減少2200萬元，但上市公司數目上升使上市年費增加600萬元已抵銷部分減幅。此外，營運支出減少2％，源於上市科分配至此分部的費用減少。今年首三季，共104間公司於港交所上市，總集資額達2,159億元。

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撰文 : 李尚毅

香港交易所（00388） 經濟

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