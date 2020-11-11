【旅遊氣泡】香港與新加坡旅遊氣泡11月22日實行　兩地兩次檢測　抵港檢測收費只須499元

▲ 商務及及經濟發展局局長邱騰華表示，旅客須遵守防疫措施。

香港與新加坡旅遊氣泡將於11月22日起生效，計劃初期每日一班往返兩地專屬航班，直至12月7日再增加至每日兩班，每次載客不得多於200人。商務及及經濟發展局局長邱騰華表示，旅客須遵守防疫措施，並希望航空及旅遊等相關行業能夠受惠，逐步重建香港經濟。

港旅客出發前檢測 到達新加坡毋須再檢測

到底旅客需要遵守哪些防疫措施？邱騰華指出，兩地旅客須於出發前72小時，接受兩地互認的病毒檢測，並取得陰性結果，抵達後便可獲豁免檢疫隔離安排，出行目的和行程亦不受限制。

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不過，香港與新加坡旅客分別到訪兩地時，有不同安排。例如：

1. 香港旅客入境新加坡毋須再進行檢測

2. 新加坡旅客入境香港，須再進行自費檢測，並在機場等候結果。但自費檢測有兩個收費安排。若在四個檢測中心測試，收費為240元；若在機場進行測試，收費為499元。

倘若兩地任何一方在一星期內，無關聯的新冠肺炎確診個案每日平均超過5宗，將暫停旅遊氣泡，直至少於每日平均5宗。旅遊氣泡實行，兩地政府會在一個月後，就航班數目與乘客人數限制進行檢討。

責任編輯：馬意文