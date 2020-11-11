  • 25°C
香港時間 : 20201111日 (三) 12:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊氣泡】香港與新加坡旅遊氣泡11月22日實行　兩地兩次檢測　抵港檢測收費只須499元

商業 11:53 2020/11/11

分享：

商務及及經濟發展局局長邱騰華表示，旅客須遵守防疫措施。

香港與新加坡旅遊氣泡將於11月22日起生效，計劃初期每日一班往返兩地專屬航班，直至12月7日再增加至每日兩班，每次載客不得多於200人。商務及及經濟發展局局長邱騰華表示，旅客須遵守防疫措施，並希望航空及旅遊等相關行業能夠受惠，逐步重建香港經濟。

港旅客出發前檢測　到達新加坡毋須再檢測
到底旅客需要遵守哪些防疫措施？邱騰華指出，兩地旅客須於出發前72小時，接受兩地互認的病毒檢測，並取得陰性結果，抵達後便可獲豁免檢疫隔離安排，出行目的和行程亦不受限制。

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【雙11】「天貓雙11」第2波銷售將開鑼　再增300萬款折扣商品

不過，香港與新加坡旅客分別到訪兩地時，有不同安排。例如：
1. 香港旅客入境新加坡毋須再進行檢測
2. 新加坡旅客入境香港，須再進行自費檢測，並在機場等候結果。但自費檢測有兩個收費安排。若在四個檢測中心測試，收費為240元；若在機場進行測試，收費為499元。

倘若兩地任何一方在一星期內，無關聯的新冠肺炎確診個案每日平均超過5宗，將暫停旅遊氣泡，直至少於每日平均5宗。旅遊氣泡實行，兩地政府會在一個月後，就航班數目與乘客人數限制進行檢討。

責任編輯：馬意文

相關文章

【旅遊氣泡】旅議會料初期以商務客為主　旅行社會準備更多相關旅遊產品
2020/11/05
【旅遊氣泡】旅議會料初期以商務客為主　旅行社會準備更多相關旅遊產品
【旅遊氣泡】星夢郵輪「世界夢號」新加坡復航　打造海上度假體驗
2020/11/07
【旅遊氣泡】星夢郵輪「世界夢號」新加坡復航　打造海上度假體驗
【旅遊氣泡】香港旅遊氣泡將啟動　去新加坡住邊間酒店好？
2020/11/08
【旅遊氣泡】香港旅遊氣泡將啟動　去新加坡住邊間酒店好？
【旅遊氣泡】新加坡旅客來港意欲　大於港人到訪新加坡？
2020/11/08
【旅遊氣泡】新加坡旅客來港意欲　大於港人到訪新加坡？
經濟 邱騰華 行業 航空 新加坡 香港 機場 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

亞洲物流及航運會議下周網上舉行　人工智能助商貿配對
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【旅遊氣泡】新加坡旅客來港意欲　大於港人到訪新加坡？
【旅遊氣泡】新加坡旅客來港意欲　大於港人到訪新加坡？
【Donki】DON DON DONKI將軍澳Monterey Place店　11月11日開幕　主打野餐寵物特色
【Donki】DON DON DONKI將軍澳Monterey Place店　11月11日開幕　主打野餐寵物特色
【雙11】雙11突圍術　Shiseido高層落場直播帶貨促銷
【雙11】雙11突圍術　Shiseido高層落場直播帶貨促銷
【張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會】張敬軒演唱會11月舉行　加開兩場今日發售
【張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會】張敬軒演唱會11月舉行　加開兩場今日發售
【雙11】Klook 「雙11大折日」最後兩日　28間酒店Staycation低至18折優惠
【雙11】Klook 「雙11大折日」最後兩日　28間酒店Staycation低至18折優惠
【大閘蟹】 蟹麵專門店「上三兩」進駐K11 MUSEA　大閘蟹菜式掀打卡熱潮
【大閘蟹】 蟹麵專門店「上三兩」進駐K11 MUSEA　大閘蟹菜式掀打卡熱潮