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【京東9618】雙十一開始6秒銷售額破億 京東續洗倉中午再挫8%

股樓投資 12:47 2020/11/11

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踏入雙11，不少電商平台都開始商品促銷活動，據京東（09618）大數據顯示，在11月11日零點6秒後，京東的直播帶貨銷售額已突破億元（人民幣．下同）。活動開始11分鐘後，京東自家品牌下單金額已突破去年全日的金額。

【大行點睇】花旗：料小米估值有下跌風險　重申「沽售」評級  詳情請見[下一頁]

京東平台上，雙方11活動開始1分鐘後，海爾（01169）、美的、格力等品牌的銷售額陸續破億。而華為手機Mate 40系列則在7秒後成交額破億元，3分鐘內售出逾10萬台電腦。5分鐘內，京東超市的成交額較去年同期大增10倍，而京東生鮮成交亦增5倍。另外，京東國際亦有大幅增長，開場僅10分鐘其成交額已較去年同期增加逾120%。

【收息股】疫苗消息料刺激零售 大摩認為邊隻收租股最受惠？  詳情請見[下一頁]

京東日內曾跌至月內低位302.4元，現價跌8.1%，報303.6元，成交額約為29億元。

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撰文 : 趙家盈

經濟 京東集團—SW（09618）

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