【華為賣榮耀】TCL：最快今明兩天回應收購榮耀手機傳聞　小米半日再跌6%

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【滙豐股價】滙豐直逼40元關 投資界：金融股估值有較大修復空間
華為傳以千億元人民幣悉售榮耀手機業務，引入TCL （01070） 、數碼神州（000034）等參與收購。受消息刺激，TCL早段曾升逾2%，高見6.43元，而TCL隨後表示，今明兩天或發布公告回應市場傳聞，股價回吐，最新報價6.28元，挫近1%。另外，小米 （01810） 原先被看好可持續因華為、榮耀手機淡出而增加市佔率，華為出售榮耀手機消息傳出後，小米周三半日股價再瀉近6%，現價報23.05元，成交30億元。
內地媒體引述消息人士表示，華為擬將榮耀手機業務整體打包出售，交易價格根據榮耀去年60億元（人民幣，下同）的利潤、16倍PE而定，約1000億元，神州數碼、三家國資機構，以及TCL共同參與這項收購。
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編輯：陳華