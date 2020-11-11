  • 25°C
香港時間 : 20201111日 (三) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為賣榮耀】TCL：最快今明兩天回應收購榮耀手機傳聞　小米半日再跌6%

股市 12:38 2020/11/11

分享：

華為剝離榮耀手機業務，TCL傳參與收購。

華為傳以千億元人民幣悉售榮耀手機業務，引入TCL （01070） 、數碼神州（000034）等參與收購。受消息刺激，TCL早段曾升逾2%，高見6.43元，而TCL隨後表示，今明兩天或發布公告回應市場傳聞，股價回吐，最新報價6.28元，挫近1%。另外，小米 （01810） 原先被看好可持續因華為、榮耀手機淡出而增加市佔率，華為出售榮耀手機消息傳出後，小米周三半日股價再瀉近6%，現價報23.05元，成交30億元。

內地媒體引述消息人士表示，華為擬將榮耀手機業務整體打包出售，交易價格根據榮耀去年60億元（人民幣，下同）的利潤、16倍PE而定，約1000億元，神州數碼、三家國資機構，以及TCL共同參與這項收購。

更多【新經濟股】文章

相關文章：【華為風暴】華為傳1000億人幣出售榮耀手機　小米曾跌6%、神州數碼A股升停（第二版）

【小米股價】小米上季智能手機市佔率首次打入全球三甲　歐洲市佔率與蘋果看齊

【科技壟斷】前人行行長周小川指互聯網巨企帶來壟斷及不公平競爭

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：陳華

 

香港股票 小米集團－W（01810） TCL電子（01070） 新經濟 小米 華為

上一篇文章

【滙豐股價】滙豐直逼40元關　投資界：金融股估值有較大修復空間

下一篇文章

【輝瑞疫苗】瑞士豐盈：疫苗大規模生產有難度　科網股調整屬短期板塊輪動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【美股期貨】道指期貨升近90點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升近90點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996今截孖展　孖展暫錄213億超購75倍（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996今截孖展　孖展暫錄213億超購75倍（不斷更新）
【大灣區】中銀擴港人開內地戶口資格　香港手機號碼可開戶綁定內地電子錢包
【大灣區】中銀擴港人開內地戶口資格　香港手機號碼可開戶綁定內地電子錢包
內地新推平台經濟反壟斷諮詢　美團重挫一成、科指挫半成有紀錄以來最大單日跌幅
內地新推平台經濟反壟斷諮詢　美團重挫一成、科指挫半成有紀錄以來最大單日跌幅
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港再急瀉3.8%　阿里巴巴ADR低6.2%　夜期倒升24點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港再急瀉3.8%　阿里巴巴ADR低6.2%　夜期倒升24點（不斷更新）