【華為賣榮耀】TCL：最快今明兩天回應收購榮耀手機傳聞　傳榮耀員工已遷出華為深圳基地 （第二版）

▲ 華為剝離榮耀手機業務，TCL傳參與收購。

華為傳以千億元人民幣悉售榮耀手機業務，引入TCL （01070） 、數碼神州（000034）等參與收購。受消息刺激，TCL早段曾升逾2%，高見6.4元，最終收市報6.0元，跌4.42%。

TCL表示，今明兩天或發布公告回應市場傳聞。另外，小米 （01810） 原先被看好可持續因華為、榮耀手機淡出而增加市佔率，華為出售榮耀手機消息傳出後，小米周四股價瀉近8%，現價報22.45元，成交58億元。

內地媒體引述消息人士表示，華為擬將榮耀手機業務整體打包出售， 交易價格根據榮耀去年60億元（人民幣，下同）的利潤、16倍PE而定，約1000億元，神州數碼 、三家國資機構，以及TCL共同參與這項收購。

數碼神州表示，暫時與華為未就出售榮譽手機一事達成任何協議，指一切以最新公告為准。

今午有內地媒體報道，榮耀員工將計畫從華為阪田基地搬出，繼而遷入深圳市福田區上梅林新一代產業園4棟。據悉，產業園區前台已向記者確認，榮譽已經入駐該大樓，但未具體透露是哪一層。

（第二版新增﹕傳榮耀員工搬出華為深圳基地）

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編輯：陳華