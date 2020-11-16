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【華為賣榮耀】華為傳最快明早宣佈出售榮耀　TCL暫未回應 （第三版）

股市 18:06 2020/11/16

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華為剝離榮耀手機業務，TCL傳參與收購。

內地媒體報道，華為出售榮耀的方案將會在明天（17日）早上正式宣佈。市場早前傳出，華為將以千億元人民幣悉售榮耀手機業務，引入TCL （01070） 、數碼神州（000034）等參與收購。

內地媒體引述消息人士表示，華為擬將榮耀手機業務整體打包出售，交易價格根據榮耀去年60億元（人民幣，下同）的利潤、16倍PE而定，約1000億元，神州數碼、三家國資機構，以及TCL共同參與這項收購。

數碼神州表示，暫時與華為未就出售榮譽手機一事達成任何協議，指一切以最新公告為准。

早前有報道指，榮耀員工將計劃從華為阪田基地搬出，繼而遷入深圳市福田區上梅林新一代產業園4棟。據悉，產業園區前台已向記者確認，榮譽已經入駐該大樓，但未具體透露是哪一層。

（第三版新增﹕傳榮耀出售方案將於11月17日公布）

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編輯：陳華

 

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