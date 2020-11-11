【港交所業績】港交所第三季多賺52%至逾33億元　創新高、符預期

▲ 港交所下午舉行業績發布會，為行政總裁李小加離職前最後一次主持。

港交所 （00388） 公布第三季季績，單季盈利33.47億元，按年增長52%，符合市場預期上限並創新高，季內收入就升33%至53.09億元。總結首9個月，港交所盈利按年增16%至85.8億元，為9個月業績新高。

受累今年港股成交主力大型科網股急跌，港交所績前股價一度失守370元，半日報370元，跌2.8%，成交14.5億元。

最後一次主持業績發布，年底離任的港交所行政總裁李小加在季績公告稱，現貨市場、滬深港通及債券通成交均相當活躍，加上首次公開招股市場向好，帶動年首9個月的收入和溢利同創新高。投資收益較去年低，主要源自全球投資組合估值及低息環境。

李小加又稱：

市場成交活躍、新股市場持續吸引大批公司準備來港發行新股及產品不斷豐富，因此我堅信未來香港交易所將繼續在環球市場上扮演更加重要的角色。

受惠中概股等新經濟股交投活躍，港股第三季日均成交按年增83%、按季增24%至1,410億元。港交所第三季交易相關收入明顯增加，交易費及交易系統使用費收入19.15億元，按年增40%；結算及交收費收入12.45億元，按年增60%。

受惠首三季香港IPO集資額全球第#、上市數目全球第4，第三季聯交所上市費收入增27%至4.99億元。另外，存管、託管及代理人服務費收入增37%至3.78億元，市場數據費增3%至2.39億元。

至於近期表現較波動的投資表現，第三季投資收益淨額為6.45億元，按年微增1%。

券商績前預期盈利增41%至56%

綜合近期5家券商報告資料，預測港交所第三季單季盈利31.2億至34.4億元，按年增長41%至56%，有望再創新高，第三季收益則料約49.7億至54億元，相當於按年增25%至35%（見表）。

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編輯：麥德銘