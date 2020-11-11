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【收息股】疫苗消息料刺激零售 大摩認為邊隻收租股最受惠？

股樓投資 11:47 2020/11/11

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大摩預計疫苗的消息將有利刺激香港零售市場，消費需求將持續反彈，相信特別是針對遊客市場的零售收租股，未來股價將跑贏。不過，該行指隨著國際旅遊逐步回復正常，香港未必是內地旅客的首選，特別是奢侈品方面，需求在國內市場被消化，而未來香港或與東南亞市場打價格戰，因此認為需要選擇派息增長前景較佳的股份。

在寫字樓租務方面，大摩指，太古地產 （01972） 出售太古城中心一座寫字樓項目，租務回報率達到2.8厘，反映投資者對寫字樓前景仍然相對正面，綜合來說，大摩睇好太古地產的股價，認為表現將優於九倉置地 （01997） 及領展 （00823） 。大摩給予太古地產增持評級，目標價23元，不過今日股價升至近24元，已升穿大摩目標價；九倉置地減持評級，目標價28元，較現價有近10元的潛在跌幅；領展評級則為與大市同步，目標價70元，接近今日股價水平。
 

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撰文 : 謝克迪 CFA

領展房產基金（00823） 九龍倉置業（01997） 太古地產（01972） 收租 收息股

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