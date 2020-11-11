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【大行點睇】花旗：料小米估值有下跌風險　重申「沽售」評級

股樓投資 11:57 2020/11/11

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小米(01810)股價今早隨科技股受壓，最低見過22.9元，插逾6%。花旗就發表報告指，有傳華為已就出售榮耀接觸買家，一旦華為出售榮耀，並持續向市場出貨，料小米估值及盈利有潛在下滑風險，該行重申「沽售」小米評級，目標價19.3元不變。

花旗3周前才發表報告，將小米集團(01810)評級的投資評級，由原本「買入」一舉降至「沽售」。花旗當時指市場低估華為拆售子品牌榮耀，對小米造成打擊的影響。

今日其他科技股亦明顯受壓，截至近中午收市，明日公布業績的騰訊(00700)跌5.6%，阿里巴巴(09988)跌8.8%，美團(03690)跌7.5%。連日升勢強勁的比亞迪(01211)今早亦下跌近一成。

 

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