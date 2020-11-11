Facebook、Twitter發言受限　特朗普轉場去邊？

▲ 為了突破這些主流社交平台的限制，特朗普最近似乎準備轉移陣地到言論限制較寬鬆的Parler及Gab 。

社交平台如 Facebook、Twitter 近年加強監管以防範假新聞、不實言論等行為，日前更針對日前美國大選更新言論審核機制，惟有不少聲音反映 Facebook、Twitter 的舉措限制用戶發言自由，其中特朗普的言論及其相關新聞還較常被貼上警告標籤。為了突破這些主流社交平台的限制，特朗普最近似乎準備轉移陣地到言論限制較寬鬆的Parler及Gab 。

綜合外電報道，Gab 與 Parler在美國大選後，迅速變成右翼保守派及特朗普支持者的網路聚集地。其中Parler在11月3日至8日期間，美國地區的下載量達到98 萬次，佔總下載量的27%；在美國大選前，Parler 僅有 450 萬用戶，但大選結束後一周人用戶人數激增至760萬。

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另外，雖然 Gab 受 Google Play、Apple App Store 封鎖而未能上架，不過其網頁版本可見，特朗普早於2016 年建立Gab的認證帳戶，內容與Twitter 的帖文同步。惟近日 Twitter 及 Facebook 均對特朗普的發言進行標籤，用戶在閱讀、轉發時都需要更多步驟確認，而 Gab平台上的發言就未受影響。

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責任編輯：張寶燕