【科技壟斷】周小川：互聯網巨企帶來壟斷及不公平競爭

▲ 前人行行長周小川指互聯網巨企帶來壟斷及不公平競爭。

近日內地當局更加關注互聯網企業壟斷等問題，周二推出平台經濟反壟斷諮詢，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 等巨型科技股股價急回。中國人民銀行前行長、現任博鼇亞洲論壇副理事長周小川也加入聲討行列，周小川在博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇首屆大會上指，科技在催生巨大動能的同時，也給社會治理和全球治理带來巨大挑戰。

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周小川指出，發展中國家數字基礎設施投入不足，全球數字鴻溝進一步拉大，平衡發展仍然任重而道遠；另外人工智能顛覆傳統產業基因並進入了實際應用，引發結構性失業和社會倫理等問題；最後，互聯網科技巨頭掌握大量數據和市場份額，易形成壟斷導改不公平競爭。

周小川亦指，防範網絡攻擊和保護個人數據隱私也成為全球關注的重點。

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編輯：吳敏芳