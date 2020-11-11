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蘋果推新款MacBook系列　首次搭載M1自家晶片

環球政經 12:21 2020/11/11

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蘋果（Apple Inc.）於周二（10日）舉行發布會《One More Thing》，並介紹自家晶片M1，配搭3款新品，包括MacBook Air、MacBook Pro及Mac mini，3款新產品將於11月17日發售。

蘋果指出，其自家晶片Apple M1 單晶片系統 (SoC) 載160億電晶體；並將 CPU、GPU、神經網絡引擎、I/O 及眾多功能全面整合至單一細小晶片之中。

MacBook Air由7,799元起跳，分金色、銀色及太空灰可供選擇，重1.29 千克 (2.8 磅)。官網顯示，M1 晶片的8核心CPU比上一代快達3.5倍、快達5倍的圖像處理，及長達18小時電池使用時間，比以往多出6小時。

MacBook Pro則設有M1 晶片型號及Intel晶片型號選擇，皆提供太空灰及銀色選擇。據官網顯示，兩款型號不同次處，在於MacBook Pro的大小（M1 晶片型號為13吋；Intel晶片型號則提供16吋）外，其售價及儲存容量，也不一樣。M1 晶片型號售價由9,999起，最少有256GB SSD 儲存容量；而Intel晶片型號售價由18,999元起，最少有512GB SSD 儲存容量。另外，M1 晶片型號配有兩個 Thunderbolt / USB 4 連接埠；而Intel晶片型號則配有四個 Thunderbolt 3 連接埠。

是次MacBook Pro M1 晶片型號中，其8核心CPU處理效能快達上一代的2.8倍，快達5倍的圖像處理，及長達20小時電池使用時間。

 

 

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撰文 : 黎淑雯

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