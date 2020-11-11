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【科網壟斷】加入聲討行列 前人行行長周小川指互聯網巨企帶來壟斷及不公平競爭

股樓投資 11:25 2020/11/11

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近日內地當局更加關注互聯網企業壟斷等問題，中國人民銀行前行長、現任博鼇亞洲論壇副理事長周小川亦加入聲討行列，在博鼇亞洲論壇上表示，互聯網科技巨頭掌握大量資料及市佔率，形成壟斷及不公平的競爭。他指，科技創新在產生巨大動能的同時，亦為社會及全球治理帶來巨大的挑戰。

除了批評互聯網巨企外，周小川亦提及現時發展中國家的數碼基建投入有限，與已發展國家的差距加大，因此加大減貧及發展的難度。同時，他亦提及人工智能、網絡安全及個人私隱的挑戰，認為科技創新及加強科技治理需要國際間的合作。

早前國家市場監管總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，表示要預防和制止平台經濟的壟斷，平台經濟經營者要依法合規，令綫上經濟得以正常發展，被視為內地政府加強互聯網監管的重要一步。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

壟斷 經濟 反壟斷 亞洲 中國

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