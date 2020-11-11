【美國大選】拜登：特朗普拒認輸令人尷尬

美國大選尚未有終極結果，但民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）被指篤定當選，已獲多國領袖道賀。總統特朗普拒絕承認落敗，拜登形容，情況令人尷尬。但他表示，不論共和黨發起法律挑戰或是特朗普拒絕配合轉移政權，他會都繼續工作，不會採取法律行動，迫使特朗普政府宣布他當選。

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路透社最新的民調顯示，近8成的受訪者認為，拜登已在大選中勝出；13%的人指結果未定，只有3%認為特朗普勝選。受訪者中超過半數為共和黨人。

拜登周二（10日）提到特朗普拒絕承認落敗時稱：

「很坦白講，我只覺得這樣很尷尬。」

他認為，特朗普這樣做「無助總統傳承」。

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拜登指，目前籌備政權過渡的工作進展順利，正審視內閣及其他職位的潛在人選，希望在11月底感恩節前公布部分人選。他續稱，團隊還沒有得到予總統當選人的全面情報簡報。

拜登向美國總務署（GSA）申請權力過渡被拒，如果獲批，他可獲得即將上任的國家安全官員的機密信息、可能被提名的人士或即將上任的官員的背景調查及安全檢查，以及獲得630萬美元的國會撥款，以支持過渡活動。

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責任編輯：鄧燕君