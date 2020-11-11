紮根香港三十多年，EGL東瀛遊不得不承認這次新型冠狀病毒為公司帶來前所未有的衝擊。雖然自三月旅遊業界陷入零收入，但仍以積極求變的態度面對眼前挑戰，抓緊機遇推出EGL Market網購平台以及Guru & Guru 一站式旅遊玩樂平台，搜羅各式各樣本地玩樂產品及Staycation酒店住宿。有見HK Express 剛推出的 #UOFlycation環港遊飛行體驗反應熱烈，本公司決定再下一城，推出多個「EGL Flycation 激想飛」旅遊產品，其中包括21班#選乘 HK Express客機之主題航班，讓合共超過3,000位旅客翱遊香江上空。



EGL東瀛遊主席兼執行董事袁文英先生表示：「包機的初衷是希望藉本地旅遊帶動旅遊業復甦，推動一直遭受重創的旅遊業，同時能夠為日後復甦做好準備。即使目前距離全面開關仍然言之尚早，但自從第三波疫情緩和後，估計市民已經「等到頸都長」好希望可以去旅行。見到本地玩樂包括酒店Staycation，一天團以及其他體驗活動銷售理想，相信 EGL Flycation可以為顧客帶來一個輕旅行的選擇。為了讓各位能夠恍如出外旅遊，今次更得到日本縣政府觀光部以及各地旅遊局夥伴支持，推出主題專機系列，出發日期主要包括星期六、聖誕及元旦等熱門旅遊假期，可以趁著假期，和家人朋友來一趟可能一生只此一次來回香港空中之旅，相信市場反應定必熾熱。」



「EGL Flycation激想飛」3大特色：



1〉 榮獲各地旅遊局及日本縣政府觀光部鼎力支持，推出多班主題專機，開創線上旅行團Virtual Tour



雖然因為疫情關係暫時未能夠將客人帶到日本，但作為宮崎及鹿兒島的旅遊大使的EGL東瀛遊主席兼執行董事袁文英先生仍希望為推動當地旅遊出一分力，並特別夥拍宮崎及鹿兒島縣政府觀光部，於11月21日推出首班「夢幻宮崎‧鹿兒島主題專機空中之旅」，設有意想不到的打卡位之餘，讓客人可於出發前透過Facebook網上直播觀賞宮崎景點實時現況，先用眼晴去旅行。除日本各地縣政府觀光部外，台灣、韓國、泰國、馬來西亞及澳洲等地的旅遊觀光機構亦會與我們合作，在11月下旬及12月內推出不同主題航班，為大家重拾以往旅遊的初衷和熱情。



眼睛賞旅行 全港首個免費日本線上旅行團

「夢幻宮崎主題之旅」



足不出戶都可暢遊世界？EGL即將推出全港首個日本線上旅行團，由宮崎縣的旅遊

大使和我們的專業導遊，帶您探訪久違了的南九州風光：瀑布仙景高千穗、

奇特地景「鬼の洗濯板」、日南海岸巨石像等等，詳情如下：

日期：11月19日（星期四）

時間：下午1時30分至2時

瀏覽方法：於上述時間登入EGL Tours東瀛遊Facebook，即可收看Facebook直播



夢幻宮崎主題之旅 Trailor預告率先睇

https://bit.ly/2InRgU8



2〉 Flycation親子輕旅行系列



EGL Flycation體驗之旅淨機票3人同行低至$499一位，最適合帶同小朋友一齊出遊，而旅客除了可以淨買機票外，還可以選擇套票配搭Staycation或本地玩樂，所有景點都適合一家大細親子輕旅行，包括香港迪士尼樂園門票連香港迪士尼探索家度假酒店住宿、毗鄰機場的富豪機場酒店住宿連飲食套餐、 昂坪360水晶纜車券及寶蓮禪寺珍味齋宴餐等。



除此之外，Flycation亦可配搭多個本地親子一天遊旅行團，今年未能到外地追楓，可以先帶小朋友到訪青衣公園賞紅葉，於青馬大橋觀景台欣賞美景、再到東涌諾富特東薈城酒店享用環球美饌自助餐，或者暢遊香港濕地公園、於流浮山海味街選購海味、順道享受滋味海鮮午餐等，旅行團行程豐富，必定令你樂而忘返。

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3〉 每程「EGL Flycation激想飛」玩遊戲送禮物 總值超過$200,000

於每程「EGL Flycation激想飛」90分鐘航班中，均會送出大量精彩禮物或獎賞等，包括迎合不同主題航班而送出的當地特色紀念品、零食、亞洲區各地不同航點來回機票、環球酒店住宿、EGL東瀛遊大阪逸之彩酒店住宿及沖繩逸之彩酒店住宿券、日本東急集團酒店住宿劵、Toyota 送贈日本旅遊禮券、宮崎及鹿兒島多間酒店住宿劵﹝包括宮崎大洋喜來登度假酒店、宮崎ANA假日度假酒店、宮崎觀光酒店、鹿兒島太陽皇家酒店、鹿兒島東急REI酒店、城山酒店鹿兒島、指宿海濱酒店、指宿白水館、指宿灣Hills HOTEL & SPA酒店、活躍度假村霧島﹞、台灣苗栗楓葉地圖住宿劵等，另外再有$930 EGL Tours旅遊優惠劵、$50 EGL Market購物劵等、每程航班送出的獎品總值高達港幣$200,000。此外，每位旅客亦都可獲贈EGL Tours福袋乙個，內附精彩禮品，人人有份，永不落空。



尚有更多週末、聖誕及元旦假期出發航班未能盡錄，詳情將於稍後公佈。想體驗香港飛香港的航班？立即到https://www.egltours.com/travel/pages/flycation/index.html 預訂機位啦！



（資料由客戶提供）