【美國大選】美媒撤回拜登勝選？ RCP：無話過佢贏

美國大選結果尚有爭議,民主黨總統候選人拜登在多個媒體預計他奪得賓夕法尼亞後,拜登宣布勝出美國大選,美國總統特朗普則未有認輸。有傳言指,美國著名政治新聞及民調網站Real Clear Politics(RCP)更改結果,指拜登未有奪賓夕法尼亞,即意味RCP指拜登未夠票當選。RCP則澄清,從來沒有宣布賓夕法尼亞由拜登拿下。

特朗普私人律師朱利亞尼(Rudy Giuliani)在Twitter撰文指,RCP撤回拜登在賓夕法尼亞勝出的結果。如此一來,拜登獲得的選舉人票減少為259票,在當選門檻270票以下。

RCP聯合創辦人、編輯貝文(Tom Bevan)則在Twitter澄清指:

「這是錯誤的。我們從未宣布誰贏得賓夕法尼亞,而這沒有任何改變。」

(This is false. We never called Pennsylvania, and nothing has changed.)