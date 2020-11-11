▲ 【美國大選】美媒撤回拜登勝選？ RCP：無話過佢贏

美國大選結果尚有爭議，民主黨總統候選人拜登在多個媒體預計他奪得賓夕法尼亞後，拜登宣布勝出美國大選，美國總統特朗普則未有認輸。有傳言指，美國著名政治新聞及民調網站Real Clear Politics（RCP）更改結果，指拜登未有奪賓夕法尼亞，即意味RCP指拜登未夠票當選。RCP則澄清，從來沒有宣布賓夕法尼亞由拜登拿下。

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特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）在Twitter撰文指，RCP撤回拜登在賓夕法尼亞勝出的結果。如此一來，拜登獲得的選舉人票減少為259票，在當選門檻270票以下。

RCP聯合創辦人、編輯貝文（Tom Bevan）則在Twitter澄清指：

「這是錯誤的。我們從未宣布誰贏得賓夕法尼亞，而這沒有任何改變。」 （This is false. We never called Pennsylvania, and nothing has changed.）

周一在社交媒體上，有不少人瘋傳RCP撤回拜登在賓夕法尼亞勝出的結果，使民眾認為這個具有影響力的政治網站，或暗示其懷疑賓夕法尼亞的選舉結果。

現時，幾乎每個主要媒體及美聯社，都把拜登列為賓夕法尼亞州的獲勝者，現時拜登在賓夕法尼亞領先特朗普超過45,000票，惟點票工作尚未完成。

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責任編輯：林嘉莉