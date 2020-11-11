  • 23°C
香港時間 : 20201111日 (三) 11:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【筍盤短缺】平盤買少見少　兇宅同層反成搶手貨　無得住先驚？

股樓投資 11:15 2020/11/11

分享：

樓市交投氣氛好轉，二手業主收縮議價空間，終致平盤買少見少，個別買家為了以低市價入市，更轉買兇宅同層，其中馬鞍山銀湖．天峰一個墜樓事故單位同層戶，於一個多月內，連錄2宗成交。值得留意的是，凶宅同層單位，銀行多數照批按揭，但按揭成數未必借足，準買家入市前最好到銀行估價，以免簽約後才發現估價不足問題。

【買樓財技】去年「甩名」自製首置　本來想慳稅　終反蝕約90萬【下一頁

美聯陳少鴻說，銀湖．天峰8座中層H室，實用面積690平方呎，原業主是收租客，兩年叫價1,200萬元放盤，由於是兇宅同層戶，久未能賣出，只好大幅減價，終以880萬元易手，勁減320萬元，實用呎價12,754元。值得留意的是，雖然成交價較市價平170萬元，即約16.2%，但原業主早於2011年入市，買入價為538萬元，換言之，現賬面仍賺342萬元。

此外，觀塘麗港城亦錄凶宅同層戶成交，其中麗港城31座中層E室，實用面積687平方呎，因同層有單位曾發生墜樓事故，故業主願意增加議價空間，成功吸引上車客入市，單位終以774.8萬元易手，實用呎價11,278元，成交價較市價平逾一成。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黄卓賢

相關文章

【樓市現象】資金持續湧入屯門樓搶高樓價 聚康山莊兩房戶628萬易手 創今年新高
2020/11/04
【樓市現象】資金持續湧入屯門樓搶高樓價 聚康山莊兩房戶628萬易手 創今年新高
【租轉買增】怕未來通關後更多人搶盤 租客決定變業主 斥資千萬入市海濱南岸
2020/11/05
【租轉買增】怕未來通關後更多人搶盤 租客決定變業主 斥資千萬入市海濱南岸
孝順客出手極闊綽　豪擲千萬買樓贈父母
2020/11/05
孝順客出手極闊綽　豪擲千萬買樓贈父母
二手市場 凶宅 銀湖‧天峰 麗港城

上一篇文章

【科網壟斷】加入聲討行列 前人行行長周小川指互聯網巨企帶來壟斷及不公平競爭

下一篇文章

【源‧來自有機@iM網欄】橄欖油最怕什麼？只適合低溫烹調？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】德琪醫藥6996抽唔抽？認購前五大不可不知
【新股IPO】德琪醫藥6996抽唔抽？認購前五大不可不知
【大行點睇】又一隻紅底股　大和首予呢間第二上市公司102元目標價
【大行點睇】又一隻紅底股　大和首予呢間第二上市公司102元目標價
【買樓財技】去年「甩名」自製首置　本來想慳稅　終反蝕約90萬
【買樓財技】去年「甩名」自製首置　本來想慳稅　終反蝕約90萬
【上車機會】市建局煥然懿居43伙貨尾市價七折發售　售價介乎355萬至798萬元　其中29伙為3房單位
【上車機會】市建局煥然懿居43伙貨尾市價七折發售　售價介乎355萬至798萬元　其中29伙為3房單位
【樓市故事】孝順女為方便照顧年長媽媽 670萬沽將軍澳廣場兩房搬回娘家
【樓市故事】孝順女為方便照顧年長媽媽 670萬沽將軍澳廣場兩房搬回娘家
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦