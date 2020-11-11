【筍盤短缺】平盤買少見少　兇宅同層反成搶手貨　無得住先驚？

樓市交投氣氛好轉，二手業主收縮議價空間，終致平盤買少見少，個別買家為了以低市價入市，更轉買兇宅同層，其中馬鞍山銀湖．天峰一個墜樓事故單位同層戶，於一個多月內，連錄2宗成交。值得留意的是，凶宅同層單位，銀行多數照批按揭，但按揭成數未必借足，準買家入市前最好到銀行估價，以免簽約後才發現估價不足問題。

【買樓財技】去年「甩名」自製首置 本來想慳稅 終反蝕約90萬【下一頁】

美聯陳少鴻說，銀湖．天峰8座中層H室，實用面積690平方呎，原業主是收租客，兩年叫價1,200萬元放盤，由於是兇宅同層戶，久未能賣出，只好大幅減價，終以880萬元易手，勁減320萬元，實用呎價12,754元。值得留意的是，雖然成交價較市價平170萬元，即約16.2%，但原業主早於2011年入市，買入價為538萬元，換言之，現賬面仍賺342萬元。

此外，觀塘麗港城亦錄凶宅同層戶成交，其中麗港城31座中層E室，實用面積687平方呎，因同層有單位曾發生墜樓事故，故業主願意增加議價空間，成功吸引上車客入市，單位終以774.8萬元易手，實用呎價11,278元，成交價較市價平逾一成。

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