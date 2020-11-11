阿里巴巴255元價位排出逾5000個買盤　騰訊570元亦見千個買盤　惟一衝即散

▲ 阿里巴巴255元價位排出逾5000個買盤 騰訊570元亦見1000個買盤

市場憧憬疫苗面世，傳統經濟股受捧，科技股面臨沽壓，再加上內地新推平台經濟反壟斷諮詢，新經濟股近日出現顯著回吐，造就投資者趁回吐撈底。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別錄得逾千個買盤排隊撈貨，惟一衝即散。

分析認為反壟斷法對騰訊影響多大？【下一頁】

早上10時27分，阿里巴巴於256元價位，共排得2700個買盤，涉110萬股或2.8億元；255元價位更排出5100個買盤，涉240萬股或6.1億元，惟一衝即散。

散戶未死心，再於250元排出3200個買盤，涉160萬股或4億元。

早上11時34分，阿里巴巴分別於251元或250元，再合共排出5800個買盤，分別涉100萬股及240萬股，共涉8.5億元。

另外，騰訊繼昨日於600元價位出現千人操買盤後，今早於570元價位，再錄得1000個買盤，涉38.3萬股或近2.2億元，同樣被衝散。

同樣，騰訊於560元價位，再排出1200個買盤，涉58.4萬股。

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責任編輯︰梁浩碩