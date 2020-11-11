  • 23°C
香港時間 : 20201111日 (三) 11:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

阿里巴巴255元價位排出逾5000個買盤　騰訊570元亦見千個買盤　惟一衝即散

股市 11:37 2020/11/11

分享：

阿里巴巴255元價位排出逾5000個買盤　騰訊570元亦見1000個買盤

市場憧憬疫苗面世，傳統經濟股受捧，科技股面臨沽壓，再加上內地新推平台經濟反壟斷諮詢，新經濟股近日出現顯著回吐，造就投資者趁回吐撈底。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別錄得逾千個買盤排隊撈貨，惟一衝即散。

分析認為反壟斷法對騰訊影響多大？【下一頁】

早上10時27分，阿里巴巴於256元價位，共排得2700個買盤，涉110萬股或2.8億元；255元價位更排出5100個買盤，涉240萬股或6.1億元，惟一衝即散。

散戶未死心，再於250元排出3200個買盤，涉160萬股或4億元。

早上11時34分，阿里巴巴分別於251元或250元，再合共排出5800個買盤，分別涉100萬股及240萬股，共涉8.5億元。

另外，騰訊繼昨日於600元價位出現千人操買盤後，今早於570元價位，再錄得1000個買盤，涉38.3萬股或近2.2億元，同樣被衝散。

同樣，騰訊於560元價位，再排出1200個買盤，涉58.4萬股。

內地擬就互聯網平台經濟領域推反壟斷指南　綫上經濟全方位監管體系即將形成

【騰訊股價】騰訊600關逾千買盤一衝即散　ADR再跌22.75元

【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來 】 詳情

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 騰訊控股（00700） 撈底 撈貨 阿里巴巴 騰訊 阿里巴巴－SW（09988）

下一篇文章

【TikTok禁令】分拆TikTok行政命令周四生效　字節跳動要求押後30日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

內地新推平台經濟反壟斷諮詢　美團重挫一成、科指挫半成有紀錄以來最大單日跌幅
內地新推平台經濟反壟斷諮詢　美團重挫一成、科指挫半成有紀錄以來最大單日跌幅
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【美股市況】道指升262點　科技股捱沽納指跌1.4%　蘋果發布會後股價靠穩（不斷更新）
【美股市況】道指升262點　科技股捱沽納指跌1.4%　蘋果發布會後股價靠穩（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996招股次日　孖展暫錄215億超購76倍（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996招股次日　孖展暫錄215億超購76倍（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港再急瀉3.8%　阿里巴巴ADR低6.2%　夜期倒升24點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港再急瀉3.8%　阿里巴巴ADR低6.2%　夜期倒升24點（不斷更新）
【大灣區】中銀擴港人開內地戶口資格　香港手機號碼可開戶綁定內地電子錢包
【大灣區】中銀擴港人開內地戶口資格　香港手機號碼可開戶綁定內地電子錢包