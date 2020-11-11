  • 22°C
香港時間 : 20201111日 (三) 10:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊股價】反壟斷法對騰訊影響多大？　不傷及遊戲、微信或對淘寶、抖音開放

股市 10:26 2020/11/11

分享：

中信：騰訊受《反壟斷指南》影響甚微。

騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 等科網巨頭再遇新監管風險，國家市場監督管理總局為預防和制止互聯網平台經濟領域壟斷行為，起草《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》。中信證券報告指，對騰訊的影響聚焦於是否存在拒絕交易的現象，料微信業務或受影響，而對遊戲、廣告、金融等業務影響有限。

騰訊早市挫近4%，現價報571.5元，成交123.5億元。

中信解釋，《反壟斷指南》中對於「拒絕交易」的界定為「平台規則、算法、技術、流量分配等方面設置障礙，使交易相對人難以開展交易」，而騰訊旗下社交平台微信此前分別禁止淘寶、抖音等競爭平台分享鏈接的行為，或會被監管部門認定為拒絕交易。

該行續稱，騰訊其他業務中，遊戲作為產品單體而非平台，並不適用於《反壟斷指南》。金融與企業業務中，支付、信貸和雲業務均未實現壟斷或支配市場。

中信認為，如果未來微信分享封禁放開，預計或將進一步拉動微信平台的活躍程度。因為抖音用戶體量與影響力已能夠與微信抗衡，但難於進一步通過微信獲取新的流量；對阿里巴巴而言，微信作為流量入口料將分流淘寶平台流量，如果阿里巴巴接入微信小程序電商，或將帶動騰訊交易生態的發展。

更多【新經濟股】文章

相關文章：內地擬就互聯網平台經濟領域推反壟斷指南　綫上經濟全方位監管體系即將形成

內地新推平台經濟反壟斷諮詢　美團重挫一成、科指挫半成有紀錄以來最大單日跌幅

【騰訊股價】騰訊600關逾千買盤一衝即散　ADR再跌22.75元

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：陳華

香港股票 反壟斷 新經濟 金融 廣告 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊 淘寶 遊戲

上一篇文章

【防疫措施】陳肇始：內地港人本月23日起可豁免14天強制檢疫

下一篇文章

【港股市況】滙豐升3%友邦破頂　恒生指數低開74點後轉升（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】道指升262點　科技股捱沽納指跌1.4%　蘋果發布會後股價靠穩（不斷更新）
【美股市況】道指升262點　科技股捱沽納指跌1.4%　蘋果發布會後股價靠穩（不斷更新）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
內地新推平台經濟反壟斷諮詢　美團重挫一成、科指挫半成有紀錄以來最大單日跌幅
內地新推平台經濟反壟斷諮詢　美團重挫一成、科指挫半成有紀錄以來最大單日跌幅
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港再急瀉3.8%　阿里巴巴ADR低6.2%　夜期倒升24點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港再急瀉3.8%　阿里巴巴ADR低6.2%　夜期倒升24點（不斷更新）
【大灣區】中銀擴港人開內地戶口資格　香港手機號碼可開戶綁定內地電子錢包
【大灣區】中銀擴港人開內地戶口資格　香港手機號碼可開戶綁定內地電子錢包
【新股IPO】德琪醫藥6996招股次日　孖展暫錄215億超購76倍（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996招股次日　孖展暫錄215億超購76倍（不斷更新）