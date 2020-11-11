【騰訊股價】反壟斷法對騰訊影響多大？　不傷及遊戲、微信或對淘寶、抖音開放

▲ 中信：騰訊受《反壟斷指南》影響甚微。

騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 等科網巨頭再遇新監管風險，國家市場監督管理總局為預防和制止互聯網平台經濟領域壟斷行為，起草《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》。中信證券報告指，對騰訊的影響聚焦於是否存在拒絕交易的現象，料微信業務或受影響，而對遊戲、廣告、金融等業務影響有限。

騰訊早市挫近4%，現價報571.5元，成交123.5億元。

中信解釋，《反壟斷指南》中對於「拒絕交易」的界定為「平台規則、算法、技術、流量分配等方面設置障礙，使交易相對人難以開展交易」，而騰訊旗下社交平台微信此前分別禁止淘寶、抖音等競爭平台分享鏈接的行為，或會被監管部門認定為拒絕交易。

該行續稱，騰訊其他業務中，遊戲作為產品單體而非平台，並不適用於《反壟斷指南》。金融與企業業務中，支付、信貸和雲業務均未實現壟斷或支配市場。

中信認為，如果未來微信分享封禁放開，預計或將進一步拉動微信平台的活躍程度。因為抖音用戶體量與影響力已能夠與微信抗衡，但難於進一步通過微信獲取新的流量；對阿里巴巴而言，微信作為流量入口料將分流淘寶平台流量，如果阿里巴巴接入微信小程序電商，或將帶動騰訊交易生態的發展。

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編輯：陳華