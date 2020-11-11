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【科技壟斷】反壟斷法對騰訊700影響多大？　不傷及遊戲、微信或對淘寶、抖音開放

股市 14:25 2020/11/11

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中信：騰訊受《反壟斷指南》影響甚微。

騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 等科網巨頭再遇新監管風險，國家市場監督管理總局為預防和制止互聯網平台經濟領域壟斷行為，起草《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》。中信證券報告指，對騰訊的影響聚焦於是否存在拒絕交易的現象，料微信業務或受影響，而對遊戲、廣告、金融等業務影響有限。

大摩認為美團及阿里巴巴影響最大，詳見【下一頁】

中信解釋，《反壟斷指南》中對於「拒絕交易」的界定為「平台規則、算法、技術、流量分配等方面設置障礙，使交易相對人難以開展交易」，而騰訊旗下社交平台微信此前分別禁止淘寶、抖音等競爭平台分享鏈接的行為，或會被監管部門認定為拒絕交易。

騰訊遊戲非平台　不適用於反壟斷指南

該行續稱，騰訊其他業務中，遊戲作為產品單體而非平台，並不適用於《反壟斷指南》。金融與企業業務中，支付、信貸和雲業務均未實現壟斷或支配市場。

周小川都加入聲討科網企業，詳見【下一頁】

中信認為，如果未來微信分享封禁放開，預計或將進一步拉動微信平台的活躍程度。因為抖音用戶體量與影響力已能夠與微信抗衡，但難於進一步通過微信獲取新的流量；對阿里巴巴而言，微信作為流量入口料將分流淘寶平台流量，如果阿里巴巴接入微信小程序電商，或將帶動騰訊交易生態的發展。

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編輯：陳華

香港股票 反壟斷 新經濟 金融 廣告 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊 淘寶 遊戲

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