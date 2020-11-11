【新冠肺炎】下周一起香港居民從廣東省或澳門回港 可獲豁免強制檢疫　本港最新豁免檢疫措施一覽

食物及衞生局局長陳肇始今日（11日）表示，將收緊有關豁免檢疫措施。目前，所有經香港國際機場抵港人士，包括豁免強制檢疫人士，經香港都一定要接受病毒檢測。在預防及控制疾病規管跨境交通工貝及到港者第599H章，現時已針對從高風險地區（15個地區）到港人士，實施額外檢測及檢疫條件。新的措施由11月13日（周五）起生效，收緊措施如下：

要求所有中國以外地區到港人士，必須在酒店進行強制檢疫，減低居家隔離時，有機會把病毒傳播給同居人士的風險。

到港人士在登機前，必須提供在香港酒店的預訂房間，當日起至少14天的確認書，否則會被拒登機。

抵港人士須接受病毒檢測，在指定地點等候結果，之後才可獲批準到預兒預訂的酒店，進行14天的強制檢測。

此外，曾到訪高風險地區人士低港，包括機組人士在內，如獲得豁免，在可行情況下，先後兩次（出發前48小時，內及到港後）須接受核酸檢測。任何從高風險地區的機組人員都必須等待測試結果呈陰性才可獲放行。

曾到訪高風險地區低港的外國領管及機構人員，不能乘搭一般公共交通工具，須由所屬機構安排指定的「點對點」交通工具，並在所屬機構指定地點自我隔離14天。

所有其他機場抵港的豁免人士，無論是否從極高風險，或是從普通地區來港，全程只能使用「點對點」的交通工具，不能使用公共交通工貝，並在抵港第12天時，須再接受病毒檢測。從其他非極高風險抵港人士，如未能出示，出發前48小時的陰性檢測結果，也必須在機場內接受檢測，以及須在指定地點等待陰性結果後，才可以獲放行。

稍後，政制及內地事務局將宣布「回港易計劃」，即香港居民從廣東省，或者澳門回港的豁免檢疫計劃。11月23日（周一）起，現時已獲政務司司長豁免，從內地返港後接受強制檢疫人士，如從陸路抵港，須持有有效的有關檢測結果證明，才可以入境，獲豁免強制檢疫。

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