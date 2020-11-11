【騰訊股價】中信證券料反壟斷法影響有限　維持騰訊目標價650元

內地推出《反壟斷指南》，嚇煞一眾新經濟股，騰訊（00700）股價過去2日累跌3.2%，中信證券發表報告指出，反壟斷法對騰訊微信業務或有影響，但對網絡遊戲、廣告及金融等業務影響有限，維持騰訊「買入」評級，目標價650元不變。

騰訊股價今早連跌第3日，最低曾見561元，最新報565.5元，跌5%，成交額142億元。

報告指出，《反壟斷指南》對騰訊的影響主要聚焦於是否存在拒絕交易的現像。根據《反壟斷指南》條例中對於拒絕交易的認定標准（在平台規則、算法、技術、流量分配等方面設置障礙，使交易相對人難以開展交易），微信此前分別封禁「淘寶」和「抖音」等競爭平台分享鏈接的行為，可能被監管部門認定為拒絕交易。

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騰訊其他業務中，網絡遊戲作為產品單體而非平台，並不適用於《反壟斷指南》；騰訊廣告業務2020年第二季營收達185.5億元人民幣，根據艾瑞咨詢數據統計，季內國內網絡廣告市場規模達1,678.9億元人民幣，騰訊廣告業務並未達到市場支配地位，互聯網廣告領域依然保持市場化定價體系；金融與企業服務業務中，目前騰訊在支付、信貸和雲業務也均未實現壟斷或支配市場。

報告估計，即使日後騰訊微信平台需開放，惟目前抖音的每月活躍用戶逾7億，與微信可分庭抗勵，同時字節跳動更希望將社交關系鏈沉澱到抖音平台，而不是進一步通過微信外鏈擴張。如果微信放開抖音分享封禁，抖音短視頻或將提升微信平台內容豐富度，拉動微信使用時長提升。

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至於開放微信平台淘寶，中信認為，情況與開放予抖音類近。微信作為流量入口料將分流淘寶平台流量，阿里巴巴接入微信小程序電商體系，反而會帶動騰訊交易生態發展。

報告認為，總體來說《反壟斷指南》對騰訊影響料有限，騰訊基本面保持良好，游戲、廣告、金融等業務有望維持穩健增長。該行持續看好騰訊未來發展空間，維持目標價650元，並維持「買入」評級。

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記者：李兆明