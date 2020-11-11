【美股分析】疫苗消息促資金換馬　納指、標指齊跌　緣何道指獨升？

美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國生物科技公司（BioNTech）研發的新冠疫苗有重大進展，繼續利好市場氣氛，美股周二（10日）開市續升，惟股指個別發展，道指收報29420點，升262點或0.9%；標指微跌0.14%；納指收報11553點，跌159點或1.37%。

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投資者若要分析三大股指表現不一致的原因，首先要對指數有一定了解。在美國三大股市指數中，標準普爾500指數和道瓊斯工業平均指數有較長歷史，當中道瓊斯工業平均指數早在1884年起開始編製，成分股為美國經濟中最重要的三十隻股票，故指數一直被指會偏向舊經濟類股份；標準普爾500指數則在紐約證券交易所及納斯達克上市的大型企業中，納入500隻股票；納指最為年輕，至今只有35年歷史，以科技股佔比重較大。

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輝瑞疫苗的利好消息，於投資者就相當於一劑強心針，令市場更加憧憬疫苗面世後全球的經濟可以回復至常態，因此包括工業、旅遊、航空等在內的傳統經濟股受到追捧，早前受投資者追捧的科技股反而捱沽。

不過亦有分析師認為，市場反應不免有些過度樂觀，因為疫苗何時能夠面試仍是未知數，疫苗上市後的分配、有效時間、安全程度等等問題料會接踵而至，例如輝瑞疫苗就必須保存於約攝氏零下70度的環境中，料為後續疫苗的保存、運輸以及注射帶來不少難度。

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編輯：李勝男