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【防疫措施】陳肇始：內地港人本月23日起可豁免14天強制檢疫

Hot Talk 10:27 2020/11/11

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【防疫措施】陳肇始：內地港人本月23日起可豁免14天強制檢疫

食物及衞生局局長陳肇始表示，政府計劃由11月23日（星期一）起開始「回港易」計劃，容許身處廣東省或澳門的香港居民，在持有兩地認可的新型冠狀病毒陰性檢測結果下，回港後可豁免強制檢疫14日的安排。

收緊邊境防控

另外，因應全球疫情，政府宣布收緊邊境防控。陳肇始指出，周五（13日）起所有中國以外地區入境人士須到酒店強制檢疫，集中管理。入境人士須出示14天酒店預訂確認書，否則不能登機。另外，政府會收緊從15個極高風險地區來港的機組人員等獲豁免檢疫人士，來港前要有48小時內的病毒陰性結果。

至於曾到極高風險地區的外國領事或在香港的代表，要由機構安排點對點交通，不能使用公共交通工具，亦要在指定地點作14天檢疫安排。由非極高風險地區來港人士亦需要在出發前48小時，接受核酸檢測，證明屬陰性。

另外，她表示，除了航班熔斷機制以外，會考慮加強向被停飛的航空公司，又未能出示相關文件証明乘客曾有陰性結果，提出檢控或阻嚇性措施。

安心出行App 下周一推出

另外，政府推出的安心出行App下周一可供下載，6000場地可以使用，用戶毋須登記個人資料，出行資料只存放市民手機，不會傳送至其他政府系統。

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編輯：吳敏芳

疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 陳肇始

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