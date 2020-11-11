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【港股市況】滙豐升3%友邦破頂　恒生指數低開74點後轉升（不斷更新）

股市 10:05 2020/11/11

分享：

港股市況不斷更新

美股繼續個別發展，道指升262點，納指續跌1.4%。恒指開報26226點，跌74點。科技股續挫，阿里巴巴 （09988） 跌逾7%；美團 （03690） 跌6%；騰訊 （00700） 跌逾5%。友邦 （01299） 、領展 （00823） 逆市升逾3%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【防疫措施】陳肇始：周五起所有中國以外地區入境人士須到酒店檢疫

即市走勢︰

【10：04】滙豐 （00005） 升近4%，重上39元水平，高見39.15元。

【09：55】金融股帶動下，港股轉升25點，報26326點。

【09：54】滙豐 （00005） 升幅擴大至3%，高見38.9元。法巴將滙豐目標價上調逾一成至40.54元。

【09：50】華虹半導體 （01347） 跌逾7%，低見30.75元。華虹半導體第三季純利1769.4萬美元，按年跌60.9%。

【09：49】恒大 （03333） 升1.6%。恒大昨日斥1.9億回購1094萬股。

【09：44】神州租車 （00699） 跌逾8%，低見2.86元。神州租車主要股東神州優車，以每股4元價格，向Indigo Glamour出售其持有神州租車的20.86%股份，總代價約17.71億元。交易完成後，神州優車不再持有神州租車任何股份。

神州優車向Indigo Glamour悉售神州租車股權　代價17.7億元

【09：37】車股續挫，比亞迪 （01211） 跌2.4%；吉利 （00175） 跌1.5%；華晨 （01114） 跌1.8%；長汽 （02333） 跌2.7%。

【09：35】金融股續逆市向上，滙豐 （00005） 升0.8%；友邦 （01299） 升逾2%，破頂高見90元。

【09：34】大市早段跌幅擴大至約100點，至26200點水平。

【09：31】研祥智能 （02308） 瀉6成，低見1.29元。研祥智能日前宣布，H股要約已失效，退市將不進行。

【09：29】煇煌明天 （01351） 首日掛牌，股價開報1.67元，較招股價1.1元高近52%。

【新股IPO】輝煌明天1351首掛升逾5成　一手帳面賺1240元

【09：20】恒指開報26226點，跌74點。科技股續挫，阿里巴巴 （09988） 跌逾7%；美團 （03690） 跌6%；騰訊 （00700） 跌逾5%。友邦 （01299） 、領展 （00823） 逆市升逾3%。

恒生科技指數開報7724點，跌237點或近3%。

【09：13】即月期指開報26268點，跌93點或近0.4%。

【09：06】人行開展1500億元人民幣逆回購操作，因今日有1200億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放300億元人民幣。

【08：56】恒指黑期升約34點，報26270點；道指期貨跌40點，報29279點。

【08：53】申洲國際  （02313）  公布，2名主要股東合共出售3756.6萬股股份，每股配售價133.1元，較申洲國際上日收市價143.5元折讓7.2%，套現約50億元。

申洲國際2主要股東折讓7.2%減持　套現約50億元

【08：40】MSCI公布半年檢討結果，MSCI香港指數加入ESR  （01821）  及信義玻璃  （00868）  ，剔走百濟神州ADR、牛奶國際（Dairy Farm）、嘉里建設  （00683）  及微創醫療  （00853）  ，變動將於11月30日收市後生效。

MSCI半年檢　MSCI香港指數納入ESR及信義玻璃

【08：15】九毛九  （09922） 公布，主席及另一名公司股東合共出售3650萬股份，每股配售價16.88元，較九毛九上日收市價18.16元折讓7%，套現近6.2億元。

【配股潮】九毛九股東折讓7%減持3650萬股　套現近6.2億

【07：40】滙豐 （00005） ADR折合報37.93元，跌0.23元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報572.23元，跌22.77元或3.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報258.34元，跌17.06元或6.2%。

【07：30】美股繼續個別發展，傳統經濟股受捧，科技股面臨沽壓，市場憧憬疫苗面世後全球經濟復歸常態，道指收報29420點，升262點或0.9%；標指收報3545點，跌4點；納指收報11553點，跌159點或1.37%。

港股ADR收報26118點，跌182點或0.7%。恒指夜期收報26385點，升24點，成交29352點。

道指升262點港股ADR跌182點　紐約期金反彈1.2%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） MSCI香港指數 恒生指數 港股ADR

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