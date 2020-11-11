【港股市況】滙豐升3%友邦破頂　恒生指數低開74點後轉升（不斷更新）

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【異動股】華虹半導體跌近一成 上季純利跌61%遜預期 收入創歷史新高
美股繼續個別發展，道指升262點，納指續跌1.4%。恒指開報26226點，跌74點。科技股續挫，阿里巴巴 （09988） 跌逾7%；美團 （03690） 跌6%；騰訊 （00700） 跌逾5%。友邦 （01299） 、領展 （00823） 逆市升逾3%。
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焦點新聞︰
【防疫措施】陳肇始：周五起所有中國以外地區入境人士須到酒店檢疫
即市走勢︰
【10：04】滙豐 （00005） 升近4%，重上39元水平，高見39.15元。
【09：55】金融股帶動下，港股轉升25點，報26326點。
【09：54】滙豐 （00005） 升幅擴大至3%，高見38.9元。法巴將滙豐目標價上調逾一成至40.54元。
【09：50】華虹半導體 （01347） 跌逾7%，低見30.75元。華虹半導體第三季純利1769.4萬美元，按年跌60.9%。
【09：49】恒大 （03333） 升1.6%。恒大昨日斥1.9億回購1094萬股。
【09：44】神州租車 （00699） 跌逾8%，低見2.86元。神州租車主要股東神州優車，以每股4元價格，向Indigo Glamour出售其持有神州租車的20.86%股份，總代價約17.71億元。交易完成後，神州優車不再持有神州租車任何股份。
神州優車向Indigo Glamour悉售神州租車股權 代價17.7億元
【09：37】車股續挫，比亞迪 （01211） 跌2.4%；吉利 （00175） 跌1.5%；華晨 （01114） 跌1.8%；長汽 （02333） 跌2.7%。
【09：35】金融股續逆市向上，滙豐 （00005） 升0.8%；友邦 （01299） 升逾2%，破頂高見90元。
【09：34】大市早段跌幅擴大至約100點，至26200點水平。
【09：31】研祥智能 （02308） 瀉6成，低見1.29元。研祥智能日前宣布，H股要約已失效，退市將不進行。
【09：29】煇煌明天 （01351） 首日掛牌，股價開報1.67元，較招股價1.1元高近52%。
【新股IPO】輝煌明天1351首掛升逾5成 一手帳面賺1240元
【09：20】恒指開報26226點，跌74點。科技股續挫，阿里巴巴 （09988） 跌逾7%；美團 （03690） 跌6%；騰訊 （00700） 跌逾5%。友邦 （01299） 、領展 （00823） 逆市升逾3%。
恒生科技指數開報7724點，跌237點或近3%。
【09：13】即月期指開報26268點，跌93點或近0.4%。
【09：06】人行開展1500億元人民幣逆回購操作，因今日有1200億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放300億元人民幣。
【08：56】恒指黑期升約34點，報26270點；道指期貨跌40點，報29279點。
【08：53】申洲國際 （02313） 公布，2名主要股東合共出售3756.6萬股股份，每股配售價133.1元，較申洲國際上日收市價143.5元折讓7.2%，套現約50億元。
【08：40】MSCI公布半年檢討結果，MSCI香港指數加入ESR （01821） 及信義玻璃 （00868） ，剔走百濟神州ADR、牛奶國際（Dairy Farm）、嘉里建設 （00683） 及微創醫療 （00853） ，變動將於11月30日收市後生效。
【08：15】九毛九 （09922） 公布，主席及另一名公司股東合共出售3650萬股份，每股配售價16.88元，較九毛九上日收市價18.16元折讓7%，套現近6.2億元。
【配股潮】九毛九股東折讓7%減持3650萬股 套現近6.2億
【07：40】滙豐 （00005） ADR折合報37.93元，跌0.23元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報572.23元，跌22.77元或3.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報258.34元，跌17.06元或6.2%。
【07：30】美股繼續個別發展，傳統經濟股受捧，科技股面臨沽壓，市場憧憬疫苗面世後全球經濟復歸常態，道指收報29420點，升262點或0.9%；標指收報3545點，跌4點；納指收報11553點，跌159點或1.37%。
港股ADR收報26118點，跌182點或0.7%。恒指夜期收報26385點，升24點，成交29352點。
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責任編輯︰梁浩碩