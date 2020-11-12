【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR京東ADR反彈　騰訊ADR較港股高3.6%　港股夜期彈146點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

環球資金大換馬，熱錢由今年大贏家、以科技行業為首的增長股，大規模轉倉至傳統經濟股，拖累科技股繼續急挫，焦點股阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌近一成；騰訊 （00700） 跌逾7%；反而重獲炒作的滙豐 （00005） 升逾4%、建行 （00939） 等則逆市升。按近來資金脈絡來看，板塊輪動炒作仍會持續。

科技股ADR稍為反彈，帶動夜期造好。

截至3：00 折算港元 與港比較 騰訊ADR 570.98 +3.6% 阿里巴巴ADR 258.73 +4.2% 網易ADR 138.96 +1.8% 京東ADR 318.87 +6.3% 百濟神州ADR 171.31 +3.8% 滙豐ADR 39.37 +0.3% 國壽ADR 18.27 +0.4% 中移動ADR 53.50 -0.8%

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

北水逆市狂掃貨！騰訊美團單日勁吸資105億元

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即市走勢︰

【3：00】夜期收報26404點，升146點，高水117點。

【01︰47】恒指夜期升178點，報26436點，高水209點。騰訊ADR較港股收市高3.4%。

【23：17】夜期升128點

【22：54】夜期升114點

【22：52】夜期升85點。

【22：30】美股開市升，納指反彈102點或0.9%；不過阿里巴巴在美ADS稍反彈，換算香港價報253.8元，僅較香港價反彈5.4元，連帶恒指夜期升幅亦收窄至47點，報26305點，高水78點。

【21：30】恒指夜期報26345點，升87點，高水118點，阿里巴巴美股ADS盤前靠穩。

【20：14】阿里巴巴美股盤前靠穩，折算報253.48港元，較港收市價高2%。

【19：55】中芯國際上季多賺1.2倍勝預期 下修全年資本開支至59億美元

【19：54】恒指夜期升82點，高水113點。

【19：53】阿里、京東股票「雙11大減價」 中信証券︰長綫投資價值未變

【19：23】恒指夜期報26347點，升89點，高水120點。

【18：42】恒指夜期報26349點，升91點，高水122點。

【18：11】李小加：失望螞蟻暫緩上市但是正確決定 金融科技監管令市場波動

【18：09】恒指夜期報26321點，升63點，高水94點。

【17：21】夜期報26308點，升52點，高水81點。

【17：15】恒指夜期初段升60點，報26316點，高水89點。

【16：10】恒指收報26226點，跌74點。科技股續挫，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌近一成；騰訊 （00700） 跌逾7%。金融股逆市升，滙豐 （00005） 升逾4%；建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 分別升3%。

【16：00】恒指U盤前跌104點，報26196點。

【15：38】科指續跌近5%或465點，報7496點，跌穿7500點水平。

【15：28】港股尾市再度轉跌，恒生指數跌14點，報26287點。

【15：26】比亞迪 （01211） 跌14%，低見158.5元。

【15：11】內銀股上升，建行 （00939） 升3%；工行 （01398） 升3%；中行 （03988） 升近3%；農行 （01288） 升2.4%。

【15：01】內地股市向下，上證全日跌0.5%；深證跌近2%；創業板指跌3.3%。

【14：39】比亞迪 （01211） 跌逾11%，低見163.1元，比亞迪已由11月6日高位210元回吐逾2成。

【14：33】除阿里巴巴 （09988） 跌逾8%，阿里健康 （00241） 跌逾12%；阿里影業 （01060） 跌逾7%。

【14：15】港鐵 （00066） 升近半成，高見42.3元。

【13：28】比亞迪 （01211） 跌逾9%，低見163.1元。

【13：24】港交所 （00388） 績後跌幅收窄至1.6%，報374.4元。

【13：19】大市轉升約55點，報26356點。

【13：00】港股午後初段跌約10點，報26290點。

【12：39】恒指黑期升約49點，報26286點。

【12：15】港交所 （00388） 公布第三季季績，單季盈利33.39億元，按年增長51%，符合市場預期上限並創新高，季內收入就升33%至53.09億元。

【港交所業績】港交所第三季多賺51%至33.4億元 創新高、符預期

【12：00】恒指中午收報26281點，跌20點。滙豐 （00005） 升逾3%；中移動 （00941） 升逾4%。科技股續挫，阿里巴巴 （09988） 跌逾8%；美團 （03690） 跌逾7%；騰訊 （00700） 亦挫半成。

【滙豐股價】滙豐直逼40元關 投資界：金融股估值有較大修復空間

【11：28】中資電訊股造好，中移動 （00941） 升4.7%；聯通 （00762） 升半成；中電信 （00728） 升近9%。

【11：16】中移動 （00941） 升逾3%，高見52.95元。

【11：10】阿里巴巴 （09988） 跌逾8%；騰訊 （00700） 跌半成；美團 （03690） 跌5.2%；小米 （01810） 跌4.3%。

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【10：22】本港地產股續造好，恒地 （00012） 升1.1%；新地 （00016） 升0.9%；新世界 （00017） 升1.9%；信置 （00083） 升2.7%；長實 （01113） 升3.1%。

【10：16】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至逾5%，低見172.8元。

【10：04】滙豐 （00005） 升近4%，重上39元水平，高見39.15元。

【09：55】金融股帶動下，港股轉升25點，報26326點。

【09：54】滙豐 （00005） 升幅擴大至3%，高見38.9元。法巴將滙豐目標價上調逾一成至40.54元。

【09：50】華虹半導體 （01347） 跌逾7%，低見30.75元。華虹半導體第三季純利1769.4萬美元，按年跌60.9%。

【異動股】華虹半導體跌近一成 上季純利跌61%遜預期 收入創歷史新高

【09：49】恒大 （03333） 升1.6%。恒大昨日斥1.9億回購1094萬股。

【09：44】神州租車 （00699） 跌逾8%，低見2.86元。神州租車主要股東神州優車，以每股4元價格，向Indigo Glamour出售其持有神州租車的20.86%股份，總代價約17.71億元。交易完成後，神州優車不再持有神州租車任何股份。

神州優車向Indigo Glamour悉售神州租車股權 代價17.7億元

【09：37】車股續挫，比亞迪 （01211） 跌2.4%；吉利 （00175） 跌1.5%；華晨 （01114） 跌1.8%；長汽 （02333） 跌2.7%。

【09：35】金融股續逆市向上，滙豐 （00005） 升0.8%；友邦 （01299） 升逾2%，破頂高見90元。

【09：34】大市早段跌幅擴大至約100點，至26200點水平。

【09：31】研祥智能 （02308） 瀉6成，低見1.29元。研祥智能日前宣布，H股要約已失效，退市將不進行。

【09：29】煇煌明天 （01351） 首日掛牌，股價開報1.67元，較招股價1.1元高近52%。

【新股IPO】輝煌明天1351首掛升逾5成 一手帳面賺1240元

【09：20】恒指開報26226點，跌74點。科技股續挫，阿里巴巴 （09988） 跌逾7%；美團 （03690） 跌6%；騰訊 （00700） 跌逾5%。友邦 （01299） 、領展 （00823） 逆市升逾3%。

恒生科技指數開報7724點，跌237點或近3%。

【09：13】即月期指開報26268點，跌93點或近0.4%。

【09：06】人行開展1500億元人民幣逆回購操作，因今日有1200億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放300億元人民幣。

【08：56】恒指黑期升約34點，報26270點；道指期貨跌40點，報29279點。

【08：53】申洲國際 （02313） 公布，2名主要股東合共出售3756.6萬股股份，每股配售價133.1元，較申洲國際上日收市價143.5元折讓7.2%，套現約50億元。

申洲國際2主要股東折讓7.2%減持 套現約50億元

【08：40】MSCI公布半年檢討結果，MSCI香港指數加入ESR （01821） 及信義玻璃 （00868） ，剔走百濟神州ADR、牛奶國際（Dairy Farm）、嘉里建設 （00683） 及微創醫療 （00853） ，變動將於11月30日收市後生效。

MSCI半年檢 MSCI香港指數納入ESR及信義玻璃

【08：15】九毛九 （09922） 公布，主席及另一名公司股東合共出售3650萬股份，每股配售價16.88元，較九毛九上日收市價18.16元折讓7%，套現近6.2億元。

【配股潮】九毛九股東折讓7%減持3650萬股 套現近6.2億

【07：40】滙豐 （00005） ADR折合報37.93元，跌0.23元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報572.23元，跌22.77元或3.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報258.34元，跌17.06元或6.2%。

【07：30】美股繼續個別發展，傳統經濟股受捧，科技股面臨沽壓，市場憧憬疫苗面世後全球經濟復歸常態，道指收報29420點，升262點或0.9%；標指收報3545點，跌4點；納指收報11553點，跌159點或1.37%。

港股ADR收報26118點，跌182點或0.7%。恒指夜期收報26385點，升24點，成交29352點。

道指升262點港股ADR跌182點 紐約期金反彈1.2%

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責任編輯︰梁浩碩