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【恒指夜期】熱錢狂換馬阿里巴巴、美團續跌近一成　滙豐、內銀力撐夜期微彈52點（不斷更新）

股市 17:22 2020/11/11

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港股市況不斷更新

環球資金大換馬，熱錢由今年大贏家、以科技行業為首的增長股，大規模轉倉至傳統經濟股，拖累科技股繼續急挫，焦點股阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌近一成；騰訊 （00700） 跌逾7%；反而重獲炒作的滙豐 （00005） 升逾4%、建行 （00939） 等則逆市升。按近來資金脈絡來看，板塊輪動炒作仍會持續，今晚留意美股納指是否進一步跑輸以作印證。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【港股市況】瑞信調高香港股票評級至「增持」　偏好銀行股及地產股

阿里巴巴255元價位排出逾5000個買盤　騰訊570元亦見千個買盤　惟一衝即散

​​​​​【科技壟斷】前人行行長周小川指互聯網巨企帶來壟斷及不公平競爭

即市走勢︰

【17：21】夜期報26308點，升52點，高水81點。

【17：15】恒指夜期初段升60點，報26316點，高水89點。

【16：10】恒指收報26226點，跌74點。科技股續挫，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌近一成；騰訊 （00700） 跌逾7%。金融股逆市升，滙豐 （00005） 升逾4%；建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 分別升3%。

【16：00】恒指U盤前跌104點，報26196點。

【15：38】科指續跌近5%或465點，報7496點，跌穿7500點水平。

【15：28】港股尾市再度轉跌，恒生指數跌14點，報26287點。

【15：26】比亞迪 （01211） 跌14%，低見158.5元。

【15：11】內銀股上升，建行 （00939） 升3%；工行 （01398） 升3%；中行 （03988） 升近3%；農行 （01288） 升2.4%。

【15：01】內地股市向下，上證全日跌0.5%；深證跌近2%；創業板指跌3.3%。

【14：39】比亞迪 （01211） 跌逾11%，低見163.1元，比亞迪已由11月6日高位210元回吐逾2成。

【14：33】除阿里巴巴 （09988） 跌逾8%，阿里健康 （00241） 跌逾12%；阿里影業 （01060） 跌逾7%。

【14：15】港鐵 （00066） 升近半成，高見42.3元。

【13：28】比亞迪 （01211） 跌逾9%，低見163.1元。

【13：24】港交所 （00388） 績後跌幅收窄至1.6%，報374.4元。

【13：19】大市轉升約55點，報26356點。

【13：00】港股午後初段跌約10點，報26290點。

【12：39】恒指黑期升約49點，報26286點。

【12：15】港交所  （00388）  公布第三季季績，單季盈利33.39億元，按年增長51%，符合市場預期上限並創新高，季內收入就升33%至53.09億元。

【港交所業績】港交所第三季多賺51%至33.4億元　創新高、符預期

【12：00】恒指中午收報26281點，跌20點。滙豐 （00005） 升逾3%；中移動 （00941） 升逾4%。科技股續挫，阿里巴巴 （09988） 跌逾8%；美團 （03690） 跌逾7%；騰訊 （00700） 亦挫半成。

【滙豐股價】滙豐直逼40元關　投資界：金融股估值有較大修復空間

【11：28】中資電訊股造好，中移動 （00941） 升4.7%；聯通 （00762） 升半成；中電信 （00728） 升近9%。

【11：16】中移動 （00941） 升逾3%，高見52.95元。

【11：10】阿里巴巴 （09988） 跌逾8%；騰訊 （00700） 跌半成；美團 （03690） 跌5.2%；小米 （01810） 跌4.3%。

【防疫措施】陳肇始：周五起所有中國以外地區入境人士須到酒店檢疫

【旅遊氣泡】香港新加坡「旅遊氣泡」11月22日通行　國泰星航23日起營運兩班來回航班

【10：22】本港地產股續造好，恒地 （00012） 升1.1%；新地 （00016） 升0.9%；新世界 （00017） 升1.9%；信置 （00083） 升2.7%；長實 （01113） 升3.1%。

【10：16】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至逾5%，低見172.8元。

【10：04】滙豐 （00005） 升近4%，重上39元水平，高見39.15元。

【09：55】金融股帶動下，港股轉升25點，報26326點。

【09：54】滙豐 （00005） 升幅擴大至3%，高見38.9元。法巴將滙豐目標價上調逾一成至40.54元。

【09：50】華虹半導體 （01347） 跌逾7%，低見30.75元。華虹半導體第三季純利1769.4萬美元，按年跌60.9%。

【異動股】華虹半導體跌近一成　上季純利跌61%遜預期 收入創歷史新高

【09：49】恒大 （03333） 升1.6%。恒大昨日斥1.9億回購1094萬股。

【09：44】神州租車 （00699） 跌逾8%，低見2.86元。神州租車主要股東神州優車，以每股4元價格，向Indigo Glamour出售其持有神州租車的20.86%股份，總代價約17.71億元。交易完成後，神州優車不再持有神州租車任何股份。

神州優車向Indigo Glamour悉售神州租車股權　代價17.7億元

【09：37】車股續挫，比亞迪 （01211） 跌2.4%；吉利 （00175） 跌1.5%；華晨 （01114） 跌1.8%；長汽 （02333） 跌2.7%。

【09：35】金融股續逆市向上，滙豐 （00005） 升0.8%；友邦 （01299） 升逾2%，破頂高見90元。

【09：34】大市早段跌幅擴大至約100點，至26200點水平。

【09：31】研祥智能 （02308） 瀉6成，低見1.29元。研祥智能日前宣布，H股要約已失效，退市將不進行。

【09：29】煇煌明天 （01351） 首日掛牌，股價開報1.67元，較招股價1.1元高近52%。

【新股IPO】輝煌明天1351首掛升逾5成　一手帳面賺1240元

【09：20】恒指開報26226點，跌74點。科技股續挫，阿里巴巴 （09988） 跌逾7%；美團 （03690） 跌6%；騰訊 （00700） 跌逾5%。友邦 （01299） 、領展 （00823） 逆市升逾3%。

恒生科技指數開報7724點，跌237點或近3%。

【09：13】即月期指開報26268點，跌93點或近0.4%。

【09：06】人行開展1500億元人民幣逆回購操作，因今日有1200億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放300億元人民幣。

【08：56】恒指黑期升約34點，報26270點；道指期貨跌40點，報29279點。

【08：53】申洲國際  （02313）  公布，2名主要股東合共出售3756.6萬股股份，每股配售價133.1元，較申洲國際上日收市價143.5元折讓7.2%，套現約50億元。

申洲國際2主要股東折讓7.2%減持　套現約50億元

【08：40】MSCI公布半年檢討結果，MSCI香港指數加入ESR  （01821）  及信義玻璃  （00868）  ，剔走百濟神州ADR、牛奶國際（Dairy Farm）、嘉里建設  （00683）  及微創醫療  （00853）  ，變動將於11月30日收市後生效。

MSCI半年檢　MSCI香港指數納入ESR及信義玻璃

【08：15】九毛九  （09922） 公布，主席及另一名公司股東合共出售3650萬股份，每股配售價16.88元，較九毛九上日收市價18.16元折讓7%，套現近6.2億元。

【配股潮】九毛九股東折讓7%減持3650萬股　套現近6.2億

【07：40】滙豐 （00005） ADR折合報37.93元，跌0.23元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報572.23元，跌22.77元或3.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報258.34元，跌17.06元或6.2%。

【07：30】美股繼續個別發展，傳統經濟股受捧，科技股面臨沽壓，市場憧憬疫苗面世後全球經濟復歸常態，道指收報29420點，升262點或0.9%；標指收報3545點，跌4點；納指收報11553點，跌159點或1.37%。

港股ADR收報26118點，跌182點或0.7%。恒指夜期收報26385點，升24點，成交29352點。

道指升262點港股ADR跌182點　紐約期金反彈1.2%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） MSCI香港指數 恒生指數 港股ADR

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