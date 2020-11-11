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【蘋果自家Mac晶片】取代Intel處理器、配置8核CPU！Mac mini售5,499元起

科技 09:16 2020/11/11

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蘋果（Apple）推出搭載 M1 晶片的新一代Mac mini、MacBook Air、13吋MacBook Pro。新一代桌面電腦主機Mac mini於17 日（下周二）起發售，售5,499元起。

蘋果（Apple）今（11日）凌晨時分舉行產品發布會《One More Thing》，介紹了自家研發的Mac處理晶片「M1」，並同步推出搭載 M1 晶片的新一代Mac mini、MacBook Air、13吋MacBook Pro。其中桌面電腦主機Mac mini配備HDMI2.0、USB-A以及3.5毫米耳機口，售5,499元起，與新MacBook Air及13吋MacBook Pro同樣於17 日（下周二）起發售；而為M1而推出的全新macOS「Big Sur」則於明日（12日）推出。

蘋果表示，新Mac mini與同價格區間的暢銷 Windows 桌上型電腦相比，機身尺寸僅為其十分之一，但效能卻提升最高可達5倍。新Mac mini 在配上8核CPU的M1晶片後，效能較上一代提升最高可達3倍；在繪圖處理效能方面亦提高多達6倍，能夠輕鬆處理複雜3D算圖。並且提高在 Xcode 中編譯代碼的速度，在 Final Cut Pro 中對複雜時間列進行算圖，速度亦提升高達6倍。

【蘋果新MacBook】Mac專用自家晶片M1登場　同步推MacBook Air、13吋MacBook Pro

該搭載M1晶片的新Mac mini設有256GB 、 512GB儲存空間版本，售價分別為5,499元及6,999元。若對比上代採用 3.0GHz 6核心第8代Intel Core i5處理器的512GB 儲存空間版本Mac mini，售8，499元，就足足便宜了1, 500元。

Mac mini設有256GB 、 512GB儲存空間版本，售價分別為5,499元及6,999元。

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蘋果發布會上指，新M1 Mac mini備有高達 16GB RAM及2TB SSD，並且最多可支援兩個外部顯示器、一個6K顯示器，以及包括有Thunderbolt及USB 4 在內的顯示接口選項。

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責任編輯：張寶燕

創新科技及應用 科技產品 產品 6G Intel Apple MacBook Thunderbolt USB 3D

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