▲ 內地擬就互聯網平台經濟領域推反壟斷指南 綫上經濟全方位監管體系即將形成

國家市場監督管理總局昨日發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》。被視為內地進一步對科網巨頭加強監管。內地報道指，「雙11」後，市場監管部門另闢台徑規範在綫經濟發展的制度措施，並使其在綫經濟多元化監管體系即將形成。

《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》從「壟斷協議」、「濫用市場支配所有權行為」、「經營者集中」、「濫用行政權力排除，限制競爭」四個方面作為切入點，定義了平台經濟領域的壟斷行為。平台要求「二選一」，差別待遇（大數據殺熟），或者通過補貼，折扣，優惠，流量資源支持等激勵性方式限定交易，都有可能被認定為存在的自有行為。

按照國家市場監管總局，發布《指南》徵求意見稿主要目的是「為了預防和制止平台經濟領域的壟斷行為，引導平台經濟領域經營者依法合規經營，促進線上經濟持續健康發展」 。

事實上，《指南》出台前，市場監管總局已公布了《經營者集中審查暫行規定》，《規範促銷行為暫行規定》，《關於加強網絡直播營銷活動監管的指導意見》。隨後，主管部門設置了出台《網絡交易監督管理辦法》等各種規範網上經濟發展的制度措施。

有意見認為，《指南》整體上沿用了反壟斷法的準則和規定，做了更多針對互聯網平台企業的細化規定，以應對不斷萌生的互聯網新型商業模式和領域。

意見指，文件出台後，可以對綫上經濟這樣的新市場業態形成一個多位一體、系統化、全面的監管體系，既被取代了法律制度的空白，又能及時防控平台經濟風險。

內地傳媒早前指，市場監管總局、中央網信辦、稅務總局三部門，上周五聯合召開規範線上經濟秩序行政指導會，邀請阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、美團 （03690） 、字節跳動、滴滴、快手、拼多多等27家主要互聯網平台企業代表參會，會議要求互聯網平台企業依法合規經營，強化自我約束。

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