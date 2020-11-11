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【蘋果新MacBook】Mac專用自家晶片M1登場　同步推MacBook Air、13吋MacBook Pro

科技 08:01 2020/11/11

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蘋果（Apple）最新的產品發布會《One More Thing》上介紹了自家研發的Mac處理晶片「M1」，並同時推出新一代搭載 M1 晶片的產品：Mac mini、MacBook Air、13吋MacBook Pro。（蘋果官網圖片）

蘋果公司（Apple）繼上月推出5G手機iPhone 12系列後，再於今日凌晨時分舉行產品發布會《One More Thing》，介紹蘋果自家研發的Mac處理晶片「M1」，並同時推出新一代搭載 M1 晶片的產品：Mac mini、MacBook Air、13吋MacBook Pro。其中新MacBook Air及13吋MacBook Pro將由本月 17 日（下周二）開售。

蘋果是次推出搭載M1的新MacBook Air售價為7,799 元起跳，而新13吋MacBook Pro則售9,999元起。官方表示，M1可提供最快達 3.5 倍的 CPU 效能、最快達 6 倍的 GPU 效能以及最快達 15 倍的機器學習速度，還有比以往 Mac 更長達 2 倍的電池續航力。

新MacBook Air香港價錢規格一覽：

（蘋果官網圖片）

在影像處理效能方面，新MacBook Air將有較過往的提升 5 倍，改善影片、相片處理，例如在使用 Final Cut Pro 播放及編輯多段 4K ProRes 影片時不會有不流暢情況出現，而加入 3D 效果的速度也比過往快 5 倍，另可更流暢地遊玩各種遊戲；CPU速度則較上一代提高3.5倍。

M1 MacBook Air配備13吋屏幕，鍵盤支援Touch ID、取消了Touch Bar的設計，並支持P3廣色域；續航方面，新MacBook Air支持15小時網頁瀏覽，18小時影片播放。其他硬件配備則包括：支援 USB 4 的兩個 Thunderbolt 插口（與 USB Type-C 共通）、Wi-Fi 6 無線上網。

新13吋MacBook Pro香港價錢規格一覽：

（蘋果官網圖片）

（蘋果官網圖片）

而MacBook Pro的CPU效能表現就較上一代提升 2.8 倍、GPU 提升 5 倍效能，以及機器學習提升 11 倍效能。M1 MacBook Pro 與 M1 MacBook Air 最大的分別，就是 M1 MacBook Pro 會配備風扇散熱，此外也會有更大容量的電池，據稱可最多連續無線瀏覽網頁 17 小時，或播片 20 小時，續航力比上一代提升高達兩倍。

13 吋 M1 MacBook Pro 在機身設計方面則沿用上代設計，提供兩個 Thunderbolt 3/USB 4 插口，採用 Magic Keyboard 鍵盤連觸控欄，並支援 WiFi 6 和藍牙 5.0。

涉違反蘋果勞工守則　iPhone代工商聘用未成年學生

【iPhone系列影相比拼】降價iPhone 11定iPhone 12？比拼人像＋夜攝效果

責任編輯：張寶燕

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