▲ 道指升262點港股ADR跌182點 紐約期金反彈1.2%

道指升262點 納指跌近1.4%

美股繼續個別發展，傳統經濟股受捧，科技股面臨沽壓，市場憧憬疫苗面世後全球經濟復歸常態，道指收報29420點，升262點或0.9%；標指收報3545點，跌4點；納指收報11553點，跌159點或1.37%。

港股ADR跌182點

港股ADR收報26118點，跌182點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報37.93元，跌0.23元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報572.23元，跌22.77元或3.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報258.34元，跌17.06元或6.2%。恒指夜期收報26385點，升24點，成交29352點。

國際油價升逾2%

油價升逾2%。市場繼續憧憬新冠肺炎疫苗面世，緩和需求疲弱憂慮，紐約期油收報41.36美元，升1.07美元或2.7%。布蘭特期油收報43.61美元，升1.21美元或2.9%。

美滙指數升0.1%

美滙指數升0.1%，最新回軟報92.72。歐元兌美元報1.1817；美元兌日圓報105.26。

美國10年期債息報0.96厘。

紐約期金反彈1.2%

金價反彈，市場預期環球貨幣政策在新冠肺炎疫情下會維持高度寬鬆，紐約期金收報1876.4美元，升22美元或1.2%。現貨金於1877美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩