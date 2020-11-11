【開市9點半】阿里雙11新計法一開3723億即破紀錄　ADR較港再跌6%

（1）雙11購物節正日，踏入零時阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 及小米 （01810） 即傳來戰報，由於疫情關係，香港未有記者直擊雙11晚會現場，透過官方發布的消息顯示，京東即宣布累計下單金額逾2000億元人民幣，阿里巴巴亦宣布累計成交額達3723億，天貓2019年雙11的記錄是2684億，今年一開波即達3723億，是因為天貓改玩法，由11月1日開始計，所以金額是累計多日的成交。

即睇開市9點半重點：

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【雙11優惠】阿里巴巴天貓雙11累計成交3723億 京東2000億 Katy Perry現身「貓晚」（不斷更新）

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港再急瀉3.8% 阿里巴巴ADR低6.2% 夜期倒升24點（不斷更新）

【美股市況】道指升262點 科技股捱沽納指跌1.4% 蘋果發布會後股價靠穩（不斷更新）

（2）新冠疫苗的出現，本應全世界都是贏家，不過在投資界則不然，有贏家、亦有輸家，昨日資金已率先反應，不過，證券行的研究報告此時才陸續見街，科技股長勝的神話，面臨挑戰。

【輝瑞疫苗】疫苗報捷股市洗牌 富瑞︰FAANG失寵 邊個板塊接捧成最大贏家？

（3）騰訊今年仍升58%，由去年底的375.6元，直升到日前的633元新高後，回落至昨日的595元，不過，ADR報價再跌至572.25元，跌勢之快，不敢想像，昨日600關有逾千買盤都無用，騰訊明日公布業績，市場預期非常高，投資界今次買不買帳？

【騰訊股價】騰訊600關逾千買盤一衝即散 ADR再跌22.75元

（4）輝瑞疫苗港股亦有概念股，復星醫藥與BioNTech有合作，昨日大升14%。

【輝瑞疫苗】復星醫藥：mRNA新冠疫苗中國市場毛利65%歸復星（第二版）

（5）金價大跌，應不應該買金？關鍵仍是看美元，內文的分析可作參考。

【金價走勢】黃金價格此前創7年來最大跌幅 現貨金價反彈逾1%

（6）Inmarsat調查發現，即使疫苗面世後，疫情大幅紓緩，但在檢測及隔離措施下，大部分市民均不計劃重拾昔日的飛行習慣，恐會影響全球航空業復甦。

【輝瑞疫苗】疫苗面世不等於航空業復甦 調查指逾八成人不願再重拾昔日飛行習慣

（7）巴西衛生機構周一公布，北京科興生物研發中的新冠疫苗Coronavac在當地臨床測試時出現「嚴重不良事故」，不過，巴西傳媒卻指是自殺死。

【輝瑞疫苗】中國科興疫苗測試因嚴重不良事故遭叫停 公司：對疫苗安全性有信心（第二版）

【新冠疫苗】巴西傳媒指參與疫苗試驗後死亡的志願者是自殺

（8）台積電收入按年大增，但按月下跌，在美國設廠生產5納米晶片，今晨美股跌1.5%。

【台積電TSMC】台積電10月收入按年增12.5% 5納米晶片廠落戶美國 蘋果盡攬產能

（9）華虹半導體第三季收入增5.9%至2.53億美元，預期第四季2.69億美元，不過毛利率大降6.8個百分點，至24.2%，指引預期再降至21%至23%。市場憂慮其指引偏負面。

華虹半導體上季純利跌61%遜預期 收入創歷史新高

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉