【美股收市】資金換馬潮延續 納指再挫近1.4%  道指漲262點

市場憧憬疫苗面世後全球經濟復歸常態，美股周二(10日)走勢續現分歧，傳統經濟股受捧，科技股面臨沽壓，納指連跌兩日 ; 金價周一大跌後喘穩。

道指延續升勢，但標指和納指則偏軟。道指收報29420點，升262點或0.9%；標指收報3545點，跌4點；納指收報11553點，跌159點或1.37%。

資金重投受惠經濟復甦的傳統股，波音公司（美：BA）的737 Max客機傳有望於月內復飛。美國聯邦航空管理局（FAA）料於未來數日內完成對737 Max整改的評估結果，波音彈4.3%。

居家避疫概念股續有換馬壓力，歐盟委員會對亞馬遜提出反壟斷指控，指摘其作為電商平台，利用第三方商家的數據謀取自身利益，亞馬遜股價挫3.46%；蘋果公司推出採用自家晶片M1的新Mac電腦產品，股價仍跌0.28%。

人造肉生產商Beyond Meat第三季經調整後每股虧損28美仙，遜預期賺5美仙，股價急挫近17%。

美國共和黨籍國會參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)表示，並不認為國會有需要通過一份大型紓困計劃，兩黨應該考慮通過一份集合多項用途的撥款法案，配以合適的撥款金額。麥康奈爾相信兩黨有意在今年底前，通過集合多項用途的撥款法案，包括他在9月及10月期間，向參議院提交的5000億美元紓困法案。

美國達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)認為，新冠病毒確診數字維持在高位，對未來兩季的經濟構成壓力，經濟存在短期下行風險 ; 但長遠前景仍樂觀，民眾明年上半年廣泛接種疫苗後，有信心經濟會在明年下半年強力反彈。

三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）表示，聯儲局的貨幣政策處於很好的位置，局方正討論若經濟需要更多援助，還能做些甚麼，以及就未來資產購買計劃。

市場對全球經濟復甦的擔憂, 以及對出台進一步財政和貨幣政策刺激的預期, 都給避險的黃金帶來支持, 紐約期金反彈1.2%, 報1876.4美元。

憧憬疫情有望結束，緩和投資者對石油需求前景的憂慮，紐約期油收漲2.65% , 報41.36美元；布蘭特期油漲2.9%，收市報43.61美元。

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責任編輯：柯志宏