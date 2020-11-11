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天貓雙11實時成交額超過3,723億元人民幣　再創新紀錄

股樓投資 16:38 2020/11/11

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阿里巴巴（09988）創辦的「天貓雙11」今年已踏入第12年，盡管今年面對新冠疫情全球爆發和經濟放緩，但亦無礙消費者「買、買、買」，由今年11月1至11日天貓狂歡季的商品成交額（GMV）已超過3,723億元（人民幣，下同），較去年總成交額增加38.7%。同時今年雙11的訂單創建峰值亦創下歷史新高，達每秒58.3萬筆。天貓預計今年將吸引超過8億名消費者、25萬個品牌、500萬間商家共同參與。

今年的天貓雙11分成兩個階段進行銷售，分別是11月1日至3日和11月11日。阿里巴巴指，參加第二階段折扣的商品及優惠將會比第一波更多、更吸引，11月11日會有超過1,600萬款商品參與折扣，其中超過100萬款商品是從全球緊急調貨的熱銷爆款，超過300萬款是與第一波完全不同、新加入的優惠商品。

天貓國際將在今年雙11為中國消費者帶來超過2,600個海外新品牌，在雙11期間，將有超過400位公司管理層及300位名人參與直播。阿里巴巴主席兼首席執行官張勇表示，希望消費者能更多機會參與及商戶可藉此有更好銷售額。

 

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記者：張以正

 

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