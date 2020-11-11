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【MacBook】蘋果全新MacBook Air搭載M1自研晶片　售價999美元起　採用5nm製程、8核心（附直播）

Hot Talk 02:43 2020/11/11

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蘋果（美︰AAPL）繼上月舉行發布會，推出iPhone 12系列旗艦機後，周二（10日）再度舉行產品發布會。市場預期，蘋果將會推出自家研發的Mac系列處理器晶片，取代此前一直使用的英特爾（美︰INTC）。在今次發布會邀請函中，蘋果以「One More Thing」為題，引起外界關注。

【02︰42】全新MacBook Pro、Mac Mini及MacBook Air即日起接受訂單。

【02︰40】13吋MacBook Pro亦將搭載M1處理器，售價1299美元起。

【02︰35】Mac Mini售價為699美元起。

【02︰31】另一款搭載M1處理器的為Mac Mini主機。

【02︰26】MacBook Air將載M1處理器，據稱處理器較前一代快3.5倍；售價999美元起。

【02︰15】Mac OS作業系統亦有重大更新，推出「Big Sur」版本。

【02︰09】蘋果宣布推出M1處理晶片，採用5nm製程，8核心CPU及GPU，據稱擁有全球最強效能。

【02︰05】庫克表示Mac將會有重大更新，採用Apple Silicon處理器。

【02︰03】蘋果行政總裁庫克發表講話。

較早前，蘋果已宣布，將從英特爾Intel的處理器逐步轉換到ARM架構的自家設計晶片，並承諾在2020年晚些時候面市。綜合市場傳，蘋果這次發表的新品將包括新款13.3吋與16吋MacBook Pro，另外也會有新款的13.3吋MacBook Air，而這幾款機種都會使用Arm架構的Apple Silicon處理器。

以下為發布直播

據估計，Apple Silicon機型的外觀並不會有明顯改變，但會更加輕量化，無需額外散熱風扇，並進一步提升電池續航時間，且同時確保處理器運算效能幾乎不變。

相關文章︰【iPhone 12】郭明錤：iPhone 13鏡頭技術大升級　料比iPhone 12更好賣

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