【MacBook】蘋果全新MacBook Air搭載M1自研晶片　售價999美元起　採用5nm製程、8核心

蘋果（美︰AAPL）繼上月舉行發布會，推出iPhone 12系列旗艦機後，周二（10日）再度舉行產品發布會。蘋果將會推出自家研發的Mac處理器晶片「M1」，取代此前一直使用的英特爾（美︰INTC）。 M1採用5納米製程，8核心CPU及8核心GPU 。蘋果亦推出了三款搭載M1的產品，分別是 MacBook Air、Mac mini及13吋MacBook Pro。

MacBook Air配搭13吋屏幕，支持P3廣色域，鍵盤支持Touch ID取消了Touch Bar的設計； 新MacBook Air價格從999美元起。 在用上M1晶片後，CPU速度較上一代提高3.5倍，圖形處理速度提升5倍。新MacBook Air沒有配備風扇，續航方面，新MacBook Air支持15小時網頁瀏覽，18小時影片播放。

MacBook Pro的13吋版本亦將搭載M1處理器，與 MacBook Air相比，在硬件配置上有所提升，內部依配備了風扇散熱，售價1299美元起。 MacBook Pro 電池續航可提供17小時網頁瀏覽，20小時影片播放。

Mac mini為蘋果最新推出的桌面電腦主機，同樣是採用M1晶片，配備 HDMI2.0、USB-A以及3.5毫米耳機口， 售價699美元起。 另外，為M1晶片而推出的全新macOS「Big Sur」將於11月12日推出。

以下為發布會影片

較早前，蘋果已宣布，將從英特爾Intel的處理器逐步轉換到ARM架構的自家設計晶片，並承諾在2020年晚些時候面市。綜合市場傳，蘋果這次發表的新品將包括新款13.3吋與16吋MacBook Pro，另外也會有新款的13.3吋MacBook Air，而這幾款機種都會使用Arm架構的Apple Silicon處理器。

據估計，Apple Silicon機型的外觀並不會有明顯改變，但會更加輕量化，無需額外散熱風扇，並進一步提升電池續航時間，且同時確保處理器運算效能幾乎不變。

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