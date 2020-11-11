【蘋果發布會】蘋果發布會凌晨2時開始　料推新Macbook改用自研處理器晶片（附直播）

▲ 蘋果舉行最新產品發布會。

蘋果（美︰AAPL）繼上月舉行發布會，推出iPhone 12系列旗艦機後，周二（10日）再度舉行產品發布會。市場預期，蘋果將會推出自家研發的Mac系列處理器晶片，取代此前一直使用的英特爾（美︰INTC）。在今次發布會邀請函中，蘋果以「One More Thing」為題，引起外界關注。

較早前，蘋果已宣布，將從英特爾Intel的處理器逐步轉換到ARM架構的自家設計晶片，並承諾在2020年晚些時候面市。綜合市場傳，蘋果這次發表的新品將包括新款13.3吋與16吋MacBook Pro，另外也會有新款的13.3吋MacBook Air，而這幾款機種都會使用Arm架構的Apple Silicon處理器。

以下為發布直播

據估計，Apple Silicon機型的外觀並不會有明顯改變，但會更加輕量化，無需額外散熱風扇，並進一步提升電池續航時間，且同時確保處理器運算效能幾乎不變。

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