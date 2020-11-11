  • 22°C
香港時間 : 20201111日 (三) 01:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果發布會】蘋果發布會凌晨2時開始　料推新Macbook改用自研處理器晶片（附直播）

Hot Talk 00:01 2020/11/11

分享：

蘋果舉行最新產品發布會。

蘋果（美︰AAPL）繼上月舉行發布會，推出iPhone 12系列旗艦機後，周二（10日）再度舉行產品發布會。市場預期，蘋果將會推出自家研發的Mac系列處理器晶片，取代此前一直使用的英特爾（美︰INTC）。在今次發布會邀請函中，蘋果以「One More Thing」為題，引起外界關注。

較早前，蘋果已宣布，將從英特爾Intel的處理器逐步轉換到ARM架構的自家設計晶片，並承諾在2020年晚些時候面市。綜合市場傳，蘋果這次發表的新品將包括新款13.3吋與16吋MacBook Pro，另外也會有新款的13.3吋MacBook Air，而這幾款機種都會使用Arm架構的Apple Silicon處理器。

以下為發布直播

據估計，Apple Silicon機型的外觀並不會有明顯改變，但會更加輕量化，無需額外散熱風扇，並進一步提升電池續航時間，且同時確保處理器運算效能幾乎不變。

相關文章︰【iPhone 12】郭明錤：iPhone 13鏡頭技術大升級　料比iPhone 12更好賣

【雙11】阿里巴巴天貓iPhone12/ 12Pro午後重新上架　天貓：雙11有驚喜（第二版）

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Intel Apple iPhone iPhone 12 MacBook 晶片 處理器

上一篇文章

【美股市況】道指升145點　科技股捱沽納指挫1.6%　Tesla跌逾5%（不斷更新）

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港再急瀉3.8%　阿里巴巴ADR低6.6%　夜期跌97點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】道指升145點　科技股捱沽納指挫1.6%　Tesla跌逾5%（不斷更新）
【美股市況】道指升145點　科技股捱沽納指挫1.6%　Tesla跌逾5%（不斷更新）
內地新推平台經濟反壟斷諮詢　美團重挫一成、科指挫半成有紀錄以來最大單日跌幅
內地新推平台經濟反壟斷諮詢　美團重挫一成、科指挫半成有紀錄以來最大單日跌幅
【恒指夜期+ADR】新舊經濟股形勢逆轉　騰訊ADR跌滙豐ADR高9%　恒指夜期收市僅升482點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】新舊經濟股形勢逆轉　騰訊ADR跌滙豐ADR高9%　恒指夜期收市僅升482點（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】張化橋：螞蟻上市煞停全因一個技術上的疏忽　與馬雲講話關係不大
【螞蟻上市觸礁】張化橋：螞蟻上市煞停全因一個技術上的疏忽　與馬雲講話關係不大
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【新股IPO】德琪醫藥6996招股次日　孖展暫錄215億超購76倍（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996招股次日　孖展暫錄215億超購76倍（不斷更新）