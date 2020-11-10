【輝瑞疫苗】輝瑞BioNTech新冠疫苗採購價每劑152元　BioNTech稱售價將「低於市價」

▲ 輝瑞及BioNTech研發的新冠肺炎疫苗效果顯著。

美國藥廠輝瑞（美︰PFE）及德國公司BioNTech（美︰BNTX）共同研發的新冠肺炎疫苗「BNT162b2」效用率顯著，外界亦相當關注其售價。BioNTech策略總監Ryan Richardson出席活動時表示，疫苗售價將「低於一般市價」（below typical market rates）。根據輝瑞及BioNTech早前與美國政府達成的協議，每劑疫苗的採購價大約為19.5美元（約152港元）。

輝瑞疫苗效用顯著，有關疫苗測試結果詳情，請看【下一頁】

輝瑞及BioNTech於今年7月份時披露，獲美國政府預購1億劑新冠疫苗，該批疫苗作價為19.5億美元；並可將加碼採購規模至5億劑。換言之，每劑疫苗的採購價大約為19.5美元（約152港元）。

Richardson在最新的談話中，未有透露具體每劑疫苗售價，僅表示會試圖在創新需要資金和投資之間平衡，因此會將疫苗定價「低於一般市價」。而具體價格在世界各地區不同地區也會有差異。

他續表示，疫苗在物流上將面臨挑戰，但公司仍將會把疫苗帶向世界，預計新疫苗將會在明年上半大量供應，2021年全年的供應量預計為13億劑。

值得注意的是，在疫苗的第三期臨床測試中，參與者須接受兩劑疫苗接種。換言之，每人或需使用兩劑疫苗才能達致免疫。

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編輯︰侯景成