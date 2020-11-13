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【供應鏈】及早準備　應對疫情期間供應鏈中斷4大挑戰

科技 09:30 2020/11/13

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新冠病毒以史無前例的方式肆虐全球。只是短短數月前，很多人認為這個新病毒只在局部地方爆發，但其後疫情迅速蔓延全球。隨著各地政府紛紛封關，情況似乎令新冠病毒受控，不少國際企業負責人亦齊齊鬆一口氣。

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新冠病毒首現數月後的今天，無數企業、城市，甚至國家的日常生活陷入停頓。今次疫情造成重大的社會經濟影響，令大小企業飽受打擊，預期情況會持續至少一年。在疫情「全球大流行」，企業在應對短期挑戰的同時，亦要將目光放遠，為疫情後的世界作好準備。

無人知曉下一隻「黑天鵝」會何時降臨，但從今次危機汲取的教訓，就是企業務必加強實力，充分解決當前四大物流挑戰 :

封關措施令零售商店倒閉：世界各地相繼採取封關和隔離措施，令零售商店紛紛倒閉。儘管近年經常有人提出實體店應走向虛實結合的銷售模式，但直到今次疫情爆發，大家才正視這個問題。從大型連鎖百貨公司以至街坊小店，經營者亦須加快發展數碼渠道，以便各地政府實施種種限制時，亦繼續有收入來源。要在電子商務渠道有效經營和付運，必須擁有合適工具以支持客戶需要，提高透明度、靈活度並加強自動化。  

大量航班停飛令空運力銳減：妥善應對空運力銳減問題。世界各地相繼關閉邊境、限制境內旅行、甚至實行禁足令，逼使航空公司大幅削減航班，令公共運輸空運力銳減。然而，對空運艙位仍有需求是基於多個原因，包括跨境電子商務需求上升；內地企業相繼復工，以及需要運送關鍵商品和服務，例如醫療用品。寄件人重視能否有靈活選擇，確保託運物品順利運送，其中選項包括運送模式、時間、運費、貨件尺寸及數目。 

電子商務付運方式的轉變：電子商務履行方式改變。新冠病毒突襲，即使已有穩健網上銷售據點的企業亦難倖免。封關及暫停非必要商業活動可能已減慢生產線或面臨全面停頓，又或是製成品滯留分發中心等待付運。另一可能性是供應商位於受影響地區，生產原料和產品短缺令維持一定庫存量的成本上升。寄件人需要尋求解決方案，藉此簡化流程或提供具成本效益的替代方法，儘量在疫情期間保持商業交易正常運作。

生產工序遷往海外：考慮將生產工序遷往海外是業務應變規劃的重要元素。對於面對供應鏈挑戰的企業，應急方法之一是將可用庫存遷離受影響地區，方便安排產品輕易付運。企業亦應尋求後備供應商，一旦主要生產地區受隔離令及封關措施影響時，亦能獲得所需物品及可用的組裝服務。一些措施例如供應鏈配對，有助企業找到重要的替代方案，可供即時使用或留待日後才用。

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宜建立多元化供應鏈網絡

在新冠疫情後的世界，企業必須較過往更加重視供應鏈彈性，首要工作是提升供應鏈透明度，並識別新增風險和成本。儘管供應鏈仍被視為傳統指標如成本、品質和及時性，但今次汲取的教訓令我們明白到亦須留意反應能力和重新配置能力。這包括衡量供應鏈風險；識別可能出現供應鏈中斷的地方；預測政府採取甚麼回應行動，以及確定重點關注領域的優次。

此外，亦必須建立多元化供應鏈網絡，由企業識別出替代供應商，一旦出現事故，亦可即時啟動應變措施，改用替代供應商。採用自動化及數碼化流程可以提高透明度，加強合作和改善表現，所以是必要之舉。

要為下次發生後果同樣嚴重的大事作好準備，企業必須採取逆向思维，放眼非正常情況。真正目光遠大者會為突發事件作好準備，可以迅速靈活地作出應變行動，並與可靠合作夥伴協力攜手，由它們提供網絡、貨運力及解決方案，共同渡過動蕩的時期。

企業如能竭盡所能，在當前情況許可下儘量保持靈活性，定能在新冠疫情後的世界獲得回報。

撰文 : 趙莉 UPS香港及澳門區董事總經理

欄名 : Smart World

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