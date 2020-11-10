【年宵市場】年宵明年2月舉行只准賣年花　不設乾貨及快餐攤位

▲ 2021年的年宵市場將於明年2月6日至2月12日，一連7天在15個地點舉行，共設有1021個濕貨攤位，場內不設乾貨及快餐攤位。

農曆年宵市場為每年傳統，2021年的年宵市場將於明年2月6日至2月12日，一連7天在15個地點舉行，共設有1021個濕貨攤位。惟食物環境衞生署（食環署）表示，因應疫情以及紓緩人多擠迫的情況，場內不設乾貨及快餐攤位。值得留意是，去年因應社會事件，亦取消了農曆年宵的乾貨攤位。

2021年農曆年宵市場攤位將於下周二（11月17日）開始公開競投。為支援中小企業，年宵市場攤位競投底價凍結於去年水平，即2019年競投底價的一半，攤位底價由320元至5440元。

食環署指，因應疫情及紓緩人多擠迫的情況，政府認為有必要調整年宵市場的規模，明年農曆年宵市場只提供面積較大的濕貨攤位，集中銷售年花，以配合銷售年花的運作需要。由於脫下口罩進食會增加病毒傳播的風險，今年不設快餐攤位。食環署亦會按需要擴闊公共通道，以紓緩擠迫情況和減少密集的近距離接觸。

此外，年宵市場實施一系列防疫措施，包括要求入場人士進場前量度體溫和時刻佩戴口罩、檔主須在其攤位提供消毒搓手液供顧客使用，並須提供其工作人員聯絡清單，以備出現確診個案時作醫學追蹤等。

港島、離島及九龍區有6個年宵市場，設於銅鑼灣維多利亞公園、東涌達東路花園、深水埗花墟公園、觀塘區觀塘遊樂場、黃大仙摩士公園及深水埗長沙灣遊樂場，共有395個攤位。

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編輯：袁諾曦