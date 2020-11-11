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【雙11優惠】阿里巴巴天貓雙11累計成交3723億　京東2000億　Katy Perry現身「貓晚」（不斷更新）

股市 02:35 2020/11/11

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阿里巴巴表示，11月11日天貓雙11衝刺，將會新增300萬折扣商品。

天貓「雙11」今年分為11月1日至3日、11月11日兩個銷售窗口，年度最大型購物節、雙11優惠進入最後衝刺。阿里巴巴 （09988） 表示，參與天貓雙11的品牌及商家正密鑼緊鼓為11月11日第二階段銷售窗口作最後準備，參加第二階段折扣的商品及優惠將會比第一波更多、更吸引，11月11日會有超過1,600萬款商品參與折扣，其中超過100萬款商品是從全球緊急調貨的熱銷爆款，超過300萬款是與第一波完全不同、新加入的優惠商品。

【00：30】天貓雙11成交額破3723億元人民幣。

【00：00】天貓雙11訂單達到58.3萬筆/秒。

註：天貓雙11的成交額一改以往，與京東一樣，是由11月1至11日的累計成交額。

阿里巴巴神秘大戶來港沽貨？【下一頁】

【22：33】延續以往「雙11」傳統，阿里巴巴今年亦在雙11前夕舉辦全球狂歡夜（俗稱「貓晚」），知名歌手Katy Perry、陳奕迅等也會在晚會帶來表演。

今年「雙11」為內地疫情受控後內地最大型購物節，市場關注銷售情況是否能再創紀錄，阿里巴巴今年延長銷售期，在11月1日至3日已開啟第一階段銷售。

阿里巴巴表示，疫情後出境游受阻，奢侈品消費回流，首次參加天貓雙11的巴黎世家，開賣首日（11月1日）有多款商品售罄，FURLA 開賣（11月1日）首小時成交額是9至10月平均日銷的20倍，BALLY 的首小時成交額則是同樣時段平均日銷的60倍。

隨著國內旅遊復甦，國際酒店集團萬豪及雅高（Accor）首次打入天貓雙11成交的「億元俱樂部」。

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編輯：陳健婷

香港股票 天貓 阿里巴巴－SW（09988）

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