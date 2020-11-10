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【阿里巴巴】天貓雙11衝刺1600萬商品打折 Katy Perry現身「貓晚」

股市 22:33 2020/11/10

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阿里巴巴表示，11月11日天貓雙11衝刺，將會新增300萬折扣商品。

天貓「雙11」今年分為11月1日至3日、11月11日兩個銷售窗口，年度最大型購物節進入最後衝刺。阿里巴巴 （09988） 表示，參與天貓雙11的品牌及商家正密鑼緊鼓為11月11日第二階段銷售窗口作最後準備，參加第二階段折扣的商品及優惠將會比第一波更多、更吸引，11月11日會有超過1,600萬款商品參與折扣，其中超過100萬款商品是從全球緊急調貨的熱銷爆款，超過300萬款是與第一波完全不同、新加入的優惠商品。

延續以往「雙11」傳統，阿里巴巴今年亦在雙11前夕舉辦全球狂歡夜（俗稱「貓晚」），知名歌手Katy Perry、陳奕迅等也會在晚會帶來表演。

今年「雙11」為內地疫情受控後內地最大型購物節，市場關注銷售情況是否能再創紀錄，阿里巴巴今年延長銷售期，在11月1日至3日已開啟第一階段銷售。

阿里巴巴表示，疫情後出境游受阻，奢侈品消費回流，首次參加天貓雙11的巴黎世家，開賣首日（11月1日）有多款商品售罄，FURLA 開賣（11月1日）首小時成交額是9至10月平均日銷的20倍，BALLY 的首小時成交額則是同樣時段平均日銷的60倍。

隨著國內旅遊復甦，國際酒店集團萬豪及雅高（Accor）首次打入天貓雙11成交的「億元俱樂部」。

相關文章：

【阿里巴巴】天貓雙11香港推50小時直播 買滿199元包郵

【阿里巴巴】天貓雙11預售首小時參與人數倍增　淘寶直播10分鐘成交勝去年首日

編輯：陳健婷

香港股票 天貓 阿里巴巴－SW（09988）

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