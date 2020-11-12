【預測未來】變幻莫測的環境下　企業如何做好財務預測？

企業今年的財務規劃和分析，因新冠肺炎所引發的市場動盪，並未能按計劃進行。當我們準備進入新的一年之際，與其費煞思量如何能安然保持足夠資本，現在是時候重整策略和以數據重新預測未來，以期望能以更好的狀態渡過這一難關。



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自新冠肺炎爆發以來，計劃趕不上變化，今日定好應變計劃後，往往明天就要從頭做過。爲了應對不可預見的挑戰，企業財務團隊需依靠的是緊貼現況數據預測，以及能夠協助迅速反應，以便於適當的時候作出正確的決定。

要實踐以上的一個主要條件是採用一個有力和整合性的財務規劃策略。舉個例子，擁有自動化平台協助財務團隊能夠更好地整合企業雲端應用程式以及用於財務和人力資源以及其他企業的數據。換句話說，這有助於公司投放更多時間於更重要的事情上。在處於持續規劃和重新預測的環境中，企業可以隨市場變化進行調整和轉換。



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這看似是紙上談兵，但實際運用並不複雜。企業引用適當的科技和工具 可以作出更快和準確的商業策略，以適應變化和推動業務。如此，企業的觸角將在千變萬化的環境下變得更敏銳，並能就未來可預見的各種危機作出預測。

我曾與不少亞洲區域的商業領導者共事，大家都面臨著挑戰，包括如何確保上述的工具能跨地域運作，並能夠就當地商業、文化和規管因素切合本地市場需要。

不少企業，包括目前正面臨最大挑戰的行業，如旅遊和零售業，已開始利用這種愈趨普遍的數據模型和雲端平台，以快速預測，實時調整變數，並尋找適當的時機行事。這包括主動式的財務規劃以及更精準的情報和分析、多元化的員工團隊策略和優化的銷售能力，使公司能夠在這個不斷變化的環境中能夠從容應對。

在處於各種未知的情況下，我們看到各個地方的商業領導者都在尋求公司在規劃和重新預測業務方面上能建立更大的凝聚力和協作性。有了正確的配置和執行，財務專業人士自然有信心作出關鍵決策，創造更多業績。