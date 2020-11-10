【輝瑞疫苗】疫苗報捷股市洗牌　富瑞︰FAANG失寵　邊個板塊接捧成最大贏家?

▲ 美股出現板塊輪動，資金出科技股。

新冠疫苗研發報捷，輝瑞（美︰PFE）所研發的疫苗初步測試結果成效顯著。美股板塊輪動，此前受捧的科技股紛紛回吐。富瑞研究報告指出，疫苗面世將令服業相關的經濟活動反彈，令此前表現跑輸的資產將受到追捧；相反，FAANG（Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix、Google母企Alphabet）等將會失寵。

富瑞研究在報告表示，該行過去一直被免以疫苗研發進展作為參考制定投資策略的因素，並且避免在此前的研究報告中都提及「疫苗」。因為富瑞此前傾向認為「群體免疫」是全球疫情發展的最終結果。但就在美國疫情大幅惡化，單日確診人數颷升之際，傳來了有效疫苗的消息。

FAANG失寵 銀行股成為贏家

報告指，若疫苗獲監管機構放行，雖然不知道其實際免疫力能持續多久，但仍將為投資市場帶來可見曙光。該行預期服務業及銀行板塊將成為最大贏家。在信貸息差收窄，經營槓桿率開始上升的情況下，料有利於銀行、航空公司、賭場、機場、商業房地產的股票。

相反，此前被視為「避風港」的市場寵兒，例如FAANG、黃金等，在其他板塊受到追捧之下，正面臨被沽售的風險。富瑞同時亦改為看好整體美股的表現。

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編輯︰侯景成