【BNO移民】英國威爾斯取消明年公開試「確保同學健康」

輝瑞（Pfizer，美：PFE）新冠病毒疫苗報喜，惟疫情危機未來一段時間仍難以解除，英國威爾士（Welsh）政府宣布，取消明年的會考（GCSE）及高考（A-Level），以確保學生的健康及公平性。

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威爾斯教育大臣威廉斯（Kirsty Williams）表示，疫情關係，不同學校學生的上課時間不同，為確保公平性及同學的健康，決定取消明年夏天的公開考試，當地學生無須應考會考、高考及高級補充程度考試（AS-levels）。

她強調有信心公共衛生狀況會改善，但公平性也是重要考量，同學上課時間因疫情出現極大差異，難以保證考試是在公平情況下進行。

當局已就此與各界接觸，包括全英國的大學，高校確認過往一向都有接受不同種類的資歷，並稱希望能以透明、可靠的方法（transparent and robust approach），為同學的能力及學識提供證據。威爾斯政府將與學校合作，推出校內評核，取代考試。

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疫情關係，今年的英國公開試已告取消，鑑於到目前英國疫情仍然不斷惡化，威爾斯政府的決定不算意外。暫時未知英格蘭及北愛等地區會否跟隨。

責任編輯：林建忠

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