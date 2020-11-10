英國《柯林斯字典》年度風雲詞彙 6個跟疫情有關

▲ 英國《柯林斯字典》（Collins Dictionary）選出2020年度風雲詞彙為lockdown「封鎖」。

2020年已接近尾聲，今年大半年都在疫情下度過，全球累計確診逾5000萬宗。英國《柯林斯字典》（Collins Dictionary）選出2020年度風雲詞彙為lockdown「封鎖」。隨著新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情全球大流行，這次詞彙的使用率節節上升；「自我隔離」、「社交距離」等榜上有名。

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《柯林斯字典》擁有45億個詞彙，出版社從網站、書本、報紙以至電視台、電台記錄到「封鎖」使用次數累計超過廿五萬次，較去年的4000次，暴升60倍以上。

字典中，「封鎖」的意思是：

對旅行、社交和公共空間的使用有嚴厲限制（the imposition of stringent restrictions on travel, social interaction, and access to public spaces.）。

在2020年，「封鎖」更是全球數十億人口的共同經驗。在疫情期間，各國為了防止疫情擴散，紛紛實施封城防疫措施，影響日常工作、上學、購物以至社交活動，成年的新常態。

在《柯林斯字典》公布十大排行榜中，有六個都跟疫情有關，第一名非「新冠病毒」（coronavirus）莫屬，僅次是跟飯碗、生計有關的「無薪假」（furlough）和「關鍵員工」（key worker or keyworker），「封鎖」（Lockdown）排名第四，其餘包括：「社交距離」（social distancing）、「自我隔離」（self-isolate）。

除了疫情外，今年的年度大事，還有美國黑人男子弗洛伊德被警察壓頸致死，觸發全球掀起「黑人的命也是命」運動，它的英文縮寫「BLM」，使用率大幅飆升5倍多。其他進入十大排行榜的還有經常使用社交軟件TikTok的人「TikToker」，源自南韓的吃播片「mukbang」，以及因英國哈里王子和梅根卸下重要王室成員身分而創造的新字「Megxit」。

往年《柯林斯字典》的年代詞彙包括2019年的「氣候罷工」（climate strike），2018年的「即棄」（single-use），2017年的「假新聞」（fake news）以及2016年的「英國脫歐」（Brexit）。

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責任編輯：葉芷樺

