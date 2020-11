英國《柯林斯字典》年度風雲詞彙 6個跟疫情有關

2020年已接近尾聲,今年大半年都在疫情下度過,全球累計確診逾5000萬宗。英國《柯林斯字典》(Collins Dictionary)選出2020年度風雲詞彙為lockdown「封鎖」。隨著新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情全球大流行,這次詞彙的使用率節節上升;「自我隔離」、「社交距離」等榜上有名。

《柯林斯字典》擁有45億個詞彙,出版社從網站、書本、報紙以至電視台、電台記錄到「封鎖」使用次數累計超過廿五萬次,較去年的4000次,暴升60倍以上。

字典中,「封鎖」的意思是:

對旅行、社交和公共空間的使用有嚴厲限制(the imposition of stringent restrictions on travel, social interaction, and access to public spaces.)。