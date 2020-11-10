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【雙11】「天貓雙11」第2波銷售將開鑼　再增300萬款折扣商品

商業 20:29 2020/11/10

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「天貓雙11」第2波銷售即將（11日）開始。為滿足中國消費者強勁的需求，天貓集團指，參加第二階段折扣的商品及優惠將會比第一波更多更多吸引，當日將有超過1,600萬款商品參與折扣，超過300萬款是與第一波完全不同、新加入的優惠商品。

【雙11】「天貓雙11」展開促銷　百品牌破1億人民幣成交額

事實上，在剛過去的一週， 阿里巴巴集團公佈了截至今年9月30日的季度業績報告，集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，今年集團改變了整個雙11的節奏，從1天變成了11天為周期的活動，其中11月1日到3日和11月11日為兩個階段的銷售窗口，目的是為了讓消費者有更多的機會參與到雙11中，並且有更多的時間挑選心儀的商品。他續說，從商家的角度出發，他們需要利用雙11更好地在疫情後恢復業績增長，雙11售賣周期的改變有助於爲商家創造更長的銷售時間窗口，獲得更好的銷售成績。

在今年9月份季度，天貓線上已付商品交易額（GMV）同比增長21%，天貓國際已付GMV同比增長37%，淘寶線上已付GMV同比增長百分之十幾。

【雙11】雙11突圍術　Shiseido高層落場直播帶貨促銷

【天貓雙11】「淘寶電視台」周六開台　50小時廣東話直播、每15分鐘送獎賞

責任編輯：蘇穎琪

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