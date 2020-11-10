  • 23°C
香港時間 : 20201110日 (二) 20:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房

股樓投資 08:00 2020/11/10

分享：

隨著疫情持續放緩，美國大選結果已塵埃落定，買家入市信心更強。不過最近仍有不少港人步署移民而沽樓的個案，其中一名北角海峯園的業主，有意移民而劈價逾百萬元沽出單位。

美聯物業營業經理江雲龍表示，樓市向好，買家入市意欲增加，惟個別業主計劃移民，故市場不乏筍價及減價成交，加快買家入市決定。該行剛促成北角海峯園一個814實呎全海景優質單位成交，，原業主減價約170萬元，獲換樓客斥1,680萬元意頭價入市。 

【低價筍盤】90後乖女為同住家人將安樂窩升級 自掏荷包628萬購荃景花園3房，詳情按：【下一頁
 
江雲龍指出，剛成交的海峯園為南峯閣高層A室單位，實用面積約為814平方呎，為三房連套房間格，擁全海景，屬屋苑內優質放盤。原業主因有意移民，故放售單位，原開價約1,850萬元，但見買家具誠意，故減價至1,680萬元成交，減幅達170萬元，單位折合實用呎價約20,639元，買家為同區客，購入作換樓之用。 
 
 原業主於2005年4月以約508萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約1,178萬元，物業升值約2.3倍。 

【轉租為買】代理花盡舌游說成功令買家租轉買 創同類單位新高價848萬購YOHO Town三房，詳情按：【下一頁
 
此外，上水御皇庭也錄得業主趕移民而低市價急沽3房單位個案。利嘉閣地產高級聯席董事黃靜顏表示，市場新近錄得上水御皇庭3座中層F室單位二手成交，實用面積約554平方呎，為三房間隔。單位日前終以662.8萬元成功沽出，折合實用面積呎價約11,964元。黃靜顏指，上述單位成交價較市價低約3%。

黃靜顏補充，業主為趕移民所以急售上述單位，此乃為御皇庭本月首宗二手成交個案zd1據悉原業主於2006年10月，以約291萬元購入上述單位，持貨至今約14年，轉手獲利約371.8萬元或1.3倍。

她又指，屋苑現時約有52個單位放售，最低入場價由540萬元起。

【樓市故事】孝順女為方便照顧年長媽媽 670萬沽將軍澳廣場兩房搬回娘家，詳情按：【下一頁

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

成交 疫情 放盤 移民 海峰園 御皇庭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】孝順女為方便照顧年長媽媽 670萬沽將軍澳廣場兩房搬回娘家
【樓市故事】孝順女為方便照顧年長媽媽 670萬沽將軍澳廣場兩房搬回娘家
元朗Grand Yoho成「撻訂」重災 單日新增13宗「撻大訂」
元朗Grand Yoho成「撻訂」重災 單日新增13宗「撻大訂」
【大行點睇】又一隻紅底股　大和首予呢間第二上市公司102元目標價
【大行點睇】又一隻紅底股　大和首予呢間第二上市公司102元目標價
【利潤化灰】高鐵通車都無用　納米樓業主最傷　慘蝕逾120萬
【利潤化灰】高鐵通車都無用　納米樓業主最傷　慘蝕逾120萬
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋　230呎蝸居變貓咪樂園
【上車機會】市建局煥然懿居43伙貨尾市價七折發售　售價介乎355萬至798萬元　其中29伙為3房單位
【上車機會】市建局煥然懿居43伙貨尾市價七折發售　售價介乎355萬至798萬元　其中29伙為3房單位