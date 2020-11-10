【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房

隨著疫情持續放緩，美國大選結果已塵埃落定，買家入市信心更強。不過最近仍有不少港人步署移民而沽樓的個案，其中一名北角海峯園的業主，有意移民而劈價逾百萬元沽出單位。

美聯物業營業經理江雲龍表示，樓市向好，買家入市意欲增加，惟個別業主計劃移民，故市場不乏筍價及減價成交，加快買家入市決定。該行剛促成北角海峯園一個814實呎全海景優質單位成交，，原業主減價約170萬元，獲換樓客斥1,680萬元意頭價入市。

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江雲龍指出，剛成交的海峯園為南峯閣高層A室單位，實用面積約為814平方呎，為三房連套房間格，擁全海景，屬屋苑內優質放盤。原業主因有意移民，故放售單位，原開價約1,850萬元，但見買家具誠意，故減價至1,680萬元成交，減幅達170萬元，單位折合實用呎價約20,639元，買家為同區客，購入作換樓之用。



原業主於2005年4月以約508萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約1,178萬元，物業升值約2.3倍。

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此外，上水御皇庭也錄得業主趕移民而低市價急沽3房單位個案。利嘉閣地產高級聯席董事黃靜顏表示，市場新近錄得上水御皇庭3座中層F室單位二手成交，實用面積約554平方呎，為三房間隔。單位日前終以662.8萬元成功沽出，折合實用面積呎價約11,964元。黃靜顏指，上述單位成交價較市價低約3%。

黃靜顏補充，業主為趕移民所以急售上述單位，此乃為御皇庭本月首宗二手成交個案zd1據悉原業主於2006年10月，以約291萬元購入上述單位，持貨至今約14年，轉手獲利約371.8萬元或1.3倍。

她又指，屋苑現時約有52個單位放售，最低入場價由540萬元起。

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記者：陳詠妍